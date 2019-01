Allegri não crê em volta de Pogba à Juventus

Treinador da Vecchia Signora também fala sobre chegada e saída de jogadores do clube

Depois da saída de José Mourinho, Paul Pogba voltou a arrebentar no Manchester United e, com isso, os rumores de um possível retorno do francês à Juventus esfriaram.

Esfriaram tanto que o técnico da Juve, Massimiliano Allegri, não acredita que o craque voltará ao clube italiano. "É muito difícil ver ele (Pogba) na Juventus de novo", admitiu o treinador, em entrevista coletiva.

Na conversa com a imprensa, Allegri também falou de duas novidades no elenco da Vecchia Signora. O zagueiro Medhi Benatia deixou o clube nesta sexta-feira (25) rumo ao Al Duhail, do Catar, em transferência que renderá 10 milhões de euros ao time de Turim, segundo apuração da Goal Itália. O defensor vai assinar por três anos com sua nova equipe.

Para o lugar dele, a Juve promoveu o retorno do uruguaio Martín Cáceres, que já está realizando exames médicos no clube. Allegri comentou as mudanças.

"Medhi pediu para deixar o clube. Ele está indo para o Catar. Manter um jogador insatisfeito no vestiário não faz sentido. Martin dá muito ao time. Ele é um jogador pronto, que conhece o clube, é confiável e bom jogador e nos completa em uma posição muito forte", declarou.