Alisson hoje é inquestionável, mas já foi titular para lá de ameaçado na seleção

Ele já foi terceira opção no Inter, sombra do irmão, e tinha vaga questionada ao assumir o principal posto da seleção brasileira antes de se provar

Alisson assumiu a titularidade da seleção brasileira na segunda rodada das Eliminatórias para a de 2018. Hoje pode até ser incompreensível, mas na época a escolha do técnico Dunga foi polêmica: ele optou por barrar Jefferson após a estreia com derrota por 2 a 0 para o , em 2015, um duelo em que nenhum dos gols sofridos contou com falhas do então camisa 1 – hoje aposentado. A forma como Jefferson perdeu sua oportunidade segue criticável, mas cinco anos depois não há dúvidas de que a aposta por Alisson foi mais do que acertada.

Uma escolha tomada especialmente por Taffarel, ídolo da seleção sob as traves e que segue como treinador de goleiros do agora sob o comando da comissão técnica liderada por Tite. Naquele 2015, Alisson tinha garantido a titularidade no havia pouco menos de um ano e, antes mesmo daquilo, era conhecido no Beira-Rio como “irmão do Muriel” – goleiro que era a segunda opção do clube para a posição. Sim, o atual melhor e mais valorizado goleiro do mundo era a terceira opção do Inter tempos atrás.

Isso ajuda a explicar a desconfiança, mas foi também quando Alisson passou a demonstrar a capacidade de protagonizar ascensões meteóricas. Deixou o Internacional na metade de 2016, e enquanto o sofria no Brasileirão – que terminaria com rebaixamento inédito – o brasileiro chegava na já decidindo. Em sua primeira temporada não foi titular, mas assim que assumiu o posto no ano seguinte, 2017-18, teve desempenho decisivo para que o clube da capital italiana voltasse a uma semifinal de pela primeira vez após a década de 80! Precisando de goleiro, uma vez que a falha de Loris Karius custou o título europeu naquela temporada, o desembolsou cerca de 75 milhões de euros para ter aquele que já era considerado um dos melhores arqueiros da temporada.

O alto valor pago ficou sob desconfiança para alguns após a queda da seleção brasileira nas quartas de final do Mundial de 2018, contra a . Pois se não falhou nos dois gols sofridos, não fez os milagres protagonizados por Courtois do outro lado. A resposta, Alisson daria de forma impressionante e inquestionável em sua primeira temporada a serviço do novo clube: ajudou o Liverpool a ter a melhor defesa dentre os gigantes europeus em 2018-19 e foi além ao estabelecer recordes e ser decisivo na caminhada que terminaria com o título da Champions League sobre o .

Na Premier League, igualou e depois superou a marca de jogos sem sofrer gols (as chamadas ‘clean sheets’ em inglês). Foram 21 duelos sem ter as redes balançadas, mas foi no torneio europeu onde demonstrou protagonismo. Se os Reds conseguiram avançar da fase de grupos, foi graças ao brasileiro – autor de uma defesa espetacular nos últimos minutos da partida contra o , vencida por 1 a 0 e cujo empate desclassificaria a sua equipe.

Seria esta a defesa mais importante da temporada, Reds?



Mais uma brilhante intervenção de @Alissonbecker 🇧🇷❤️pic.twitter.com/R3CwqPvKH7 — LFC Brasil (@LFCBrasil) 11 de junho de 2019

“Se soubesse que o Alisson era tão bom, teria pago o dobro”, disse um sorridente e aliviado Jurgen Klopp após aquele 1 a 0.

Alisson avançou com o Liverpool nas oitavas, quartas e teve grande desempenho no épico 4 a 0 sobre o nas semis, revertendo um revés por 3 a 0 no Camp Nou em que o brasileiro não teve culpa em nenhuma das vezes em que foi vencido. Na finalíssima contra o Tottenham, teve recorde de defesas feitas e foi um dos grandes nomes do título da Champions League. Terminou a temporada como melhor de sua posição no mundo e, segundo o último relatório do Observatório do Futebol, hoje é o mais valioso jogador de sua posição (€ 107 milhões).

Dentre os goleiros da , o melhor no pós-Mundial

Não é apenas o desempenho pelo Liverpool que lhe dá destaque. Considerado os amistosos das seleções participantes desta edição de Copa América que terá início em 14 de junho, é o que menos sofreu gols [ao lado do companheiro Ederson e do japonês Daniel Schmidt], o que mais acumula ‘clean sheets’ [as mesmas quatro do equatoriano Alexander Domínguez] e, disparado, o que tem melhor aproveitamento em defesas realizadas: intercepta 92% das finalizações que foram em sua direção nas partidas disputadas após o Mundial de 2018.

Alisson saiu da sombra do irmão no Inter, provou que poderia ser titular de seleção brasileira e tornou-se o melhor de sua posição nesta temporada europeia. Mas como vida de goleiro, dizem, costuma a ser a mais ingrata dentre as 11 posições em campo, o gaúcho chega para esta Copa América com a obrigação de manter este alto nível.