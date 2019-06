Alisson e Firmino desfalcam a Seleção por voo cancelado

A dupla já não tinha muitas chances de entrar em campo por conta de logística; Cássio antecipa ida a Brasília

Alisson e Roberto Firmino terão que atrasar mais alguns dias para comparecer à seleção brasileira, e perderão o amistoso contra o , marcado para esta quarta-feira (5).

Os jogadores do já não tinham muitas chances de entrar em campo no confronto em Brasília por conta da logística, porém, um voo cancelado inviabilizou a presença de ambos até mesmo no banco de reservas de Tite.

No último sábado (1), Alisson e Firmino consagraram-se campeões da pela equipe inglesa após a vitória de 2 a 0 sobre o . Este foi o sexto título do Liverpool no torneio.

Segundo comunicou a CBF, a dupla chegará no somente no dia 6 para a concentração em Alegre para o amistoso contra a Honduras no dia 9, o último antes da , que se inicia em 14 de junho.

Com a informação, Cássio, goleiro do que também foi convocado por Tite, terá que adiantar a sua presença na seleção, e viaja para Brasília logo após a partida contra o , no Maracanã, pelas oitavas de final da .

O goleiro do ficará no banco de reservas como opção para o titular Ederson. O terceiro goleiro será Phelipe, do .