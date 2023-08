Algoz do Flamengo na Libertadores foi pretendido por Athletico, Botafogo e Bragantino

Facundo Bruera marcou o terceiro gol da vitória do Olimpia sobre o Fla e conversou com trio brasileiro no mercado da bola

Autor do terceiro gol do Olimpia, do Paraguai, na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, o centroavante Facundo Bruera esteve na mira do futebol brasileiro durante a última janela de transferências, encerrada em 2 de agosto. Athletico-PR, Botafogo e Red Bull Bragantino conversaram sobre a possibilidade de contratá-lo no mercado da bola, mas não avançaram nas tratativas, como soube a GOAL.

A pedida dos paraguaios era considerada elevada, o que dificultou a transferência do atacante de 24 anos para o Brasil. O clube queria US$ 3 milhões (R$ 14,7 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

O trio tentou reduzir a quantia solicitada pelo Olimpia, mas os estrangeiros não cederam e nem sequer sinalizaram com a possibilidade de saída por um montante inferior. O estafe do atacante até tentou intervir, mas não conseguiu mudar a posição dos paraguaios.

Havia interesse do argentino Facundo Bruera em se transferir para o futebol brasileiro, especialmente pela situação financeira. O único empecilho foi a pedida feita pelo Olimpia, porque o salário pedido pelo atleta estava dentro da realidade do trio interessado.

Comprado por US$ 1,2 milhão do Nacional, também do Paraguai, em dezembro do ano passado, Facundo Bruera assinou contrato com o Olimpia até 31 de dezembro de 2026. O valor da multa rescisória para o exterior é mantido em sigilo.

O centroavante argentino de 24 anos disputou 29 partidas na atual temporada, somando 1.106 minutos em campo. No período, ele marcou nove gols e se responsabilizou por duas assistências para os companheiros de equipe.

Dentre os gols marcados por Bruera na temporada houve um que sacramentou a eliminação do Flamengo na Libertadores, na noite dessa quinta-feira (10). O atacante aproveitou escanteio cobrado por Facundo Zabala pelo lado esquerdo do ataque e cabeceou para o fundo da rede de Matheus Cunha.