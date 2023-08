Alexis Sánchez pede salário igual ao de Dudu e Luis Suárez para jogar no Brasil

Chileno quer cerca de R$ 2 milhões por mês para jogar no futebol brasileiro; ele foi oferecido ao Corinthians e recusou o Santos

Alexis Sánchez praticamente descartou uma transferência para o Brasil no mercado da bola. Oferecido ao Corinthians para suprir a saída de Róger Guedes, ele pediu um salário de cerca de R$ 2 milhões para defender o clube. Mais recentemente, recusou o Santos e reforçou que só jogará no país por um salário semelhante ao de Dudu no Palmeiras ou de Luis Suárez no Grêmio, como soube a GOAL.

Os valores exigidos pelo atacante de 34 anos são considerados elevados para os padrões do país. Corinthians e Santos não cogitam nem sequer pagar o valor pedido pelo atleta no mercado da bola. O estafe do jogador diz que a mudança para o Brasil, neste momento, está descartada, exceto que algum clube esteja disposto a fazer o investimento exigido pelo atleta.

O clube do litoral paulista fez um contato recente com o estafe do jogador a fim de entender o que ele toparia para jogar na Vila Belmiro. Os valores pedidos pelo atleta fizeram a transação ser totalmente descartada — o presidente Andrés Rueda não quer um gasto elevado com salário neste momento.

Cesar Greco/Palmeiras

Hoje, os moldes que agradariam Sánchez no Brasil são vistos nos contratos de Dudu no Palmeiras — ele fatura R$ 2 milhões por mês e tem vínculo até o fim de 2025 — e Luis Suárez no Grêmio — o uruguaio embolsa US$ 4,5 milhões (R$ 22,4 milhões) por temporada no futebol gaúcho.

Alexis Sánchez está livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha, da França, em junho passado. O chileno teve participação ativa na última temporada europeia. Ele disputou 44 partidas, somando 3.418 minutos em campo. No período, marcou 18 gols e se responsabilizou por três assistências. O atleta disputou três competições pela equipe, a UEFA Champions League, a Ligue 1 e a Copa da França.