Alexandre Pato acerta renovação com Orlando City

Alexandre Pato acertou renovação de contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos, por mais um ano. O atacante tem publicado "dicas" nas redes sociais de uma novidade com uma caneta na mão. Trata-se da assinatura do novo vínculo (veja abaixo).

Depois de sair do São Paulo, Pato acertou com o Orlando City e fez cinco jogos na temporada 2021. O novo contrato terá uma parte vinculada à produtividade, como de costume em outros vínculos. Mas isso não quer dizer que toda remuneração será atrelada aos jogos realizados.

O atacante de 32 anos tem sua imagem muito vinculada ao Tricolor no Brasil, motivo pelo qual as postagens do jogador geraram alvoroço nas redes sociais. Mas não houve negociação nesse sentido.

Nos últimos anos, além do São Paulo, Pato passou pelo futebol da China, Chelsea e Villarreal.