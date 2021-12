Alexander Medina no Inter: o que sabemos sobre o possível novo técnico colorado

Veículos de comunicação tanto do Uruguai quanto da Argentina noticiam que o treinador Alexander Medina acertou com o Internacional. O técnico já comunicou a direção do Talleres de Córdoba, onde estava trabalhando, e também recusou a proposta do San Lorenzo -- que também fez uma investida para contratá-lo.

No lado colorado, os dirigentes seguem negando acerto com Alexander Medina ou qualquer outro treinador.

“Não há nada fechado, continuamos trabalhando e não falamos em nomes antes de anunciar oficialmente”, destacou Emílio Papaléo, vice presidente de futebol do Inter, em contato com a reportagem da GOAL.

🚨🚨 Alexander Medina es el nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre, tal lo adelantado.

*️⃣Ya le comunicó a Talleres y San Lorenzo, los dos clubes que lo pretendían, que rechazaba sus propuestas. #TratoHecho https://t.co/46R4kSVjt7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 23, 2021

Alexander Medina es el nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre.

Firmará contrato por dos años con el equipo que hasta ahora dirigió Diego Aguirre. pic.twitter.com/ToYF5Aip0j — Alen Banewur Rubin (@banewur) December 23, 2021

O trabalho feito no Talleres foi o que chamou a atenção dos dirigentes do Colorado. No Campeonato Argentino deste ano Alexander Medina conduziu o Talleres para a terceira colocação, garantindo classificação à fase de grupos da Libertadores da América, e foi vice na Copa da Argentina -- sendo derrotado pelo Boca Juniors apenas nos pênaltis.

O reconhecimento do trabalho de Alexander Medina veio na proposta de renovação, onde o presidente do Talleres ofereceu um salário de 140 mil dólares, o que o tornaria o segundo técnico com maior salário da Argentina, perdendo apenas para Marcelo Gallardo, do River Plate.