Alex Sandro treina com seleção e deve voltar nas quartas da Copa do Mundo

Lateral subiu ao gramado e fez atividade separado dos demais jogadores

Depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira voltou a treinar nesta terça-feira, no CT Grand Hamad. As atenções estavam voltadas para Alex Sandro.

O lateral, que se recupera de uma lesão no quadril, fez trabalhos no campo, separado dos demais atletas. Ele iniciou dando corridas em volta do gramado e, em seguida, bateu bola, dando sequência ao trabalho de transição com o preparador físico Fábio Mahseredjian.

Esta não foi a primeira atividade de Alex Sandro no campo. No domingo, antes do duelo contra a Coreia, o lateral também foi ao gramado e treinou. Ele deve estar à disposição para o duelo contra a Croácia, pelas quartas de final. O jogador vem tratando a lesão no quadril sob cautela do departamento médico.

Alex Sandro em campo! Será que se recupera para enfrentar a Croácia? 🇧🇷💪 pic.twitter.com/lnKGllg3fr — GOAL Brasil (@GoalBR) December 6, 2022

A expectativa era de que se recuperasse a tempo de enfrentar a Coreia, mas o departamento médico decidiu não correr tentos riscos e ter o retorno do atleta com mais calma. Os únicos desfalques contra a Croácia devem ser Gabriel Jesus e Alex Telles.

Treino dos reservas no campo

Os titulares fizeram o famoso treino regenerativo, enquanto os atletas que não começaram a partida contra a Coreia do Sul, foram à campo. Destaques para Rodrygo e Everton Ribeiro, a dupla apareceu muito bem na atividade em campo reduzido de seis contra seis.

Antes, os jogadores fizeram uma atividade com campo ainda mais reduzido e os atletas poderiam marcar em dois golzinhos. A ideia da atividade era estimular as tomadas rápidas de decisão.