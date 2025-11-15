Alemanha x Eslováquia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Confronto direto por vaga na Copa do Mundo 2026, Alemanha e Eslováquia se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, pela última rodada das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na liderança do Grupo A, com 12 pontos, a Alemanha volta a campo após a vitória sobre o Luxemburgo por 2 a 0 podendo confirmar a classificação para a Copa do Mundo em caso de vitória. A única derrota sofrida na campanha, foi justamente para a Eslováquia, na rodada de estreia, por 2 a 0. De lá para cá, os alemães emplacaram quatro vitórias consecutivas.

Por outro lado, a Eslováquia se classificará como líder do grupo com uma vitória sobre a Alemanha; caso contrário, a seleção nacional disputará a repescagem. Vale lembrar que os Falcões participaram pela última vez de uma Copa do Mundo em 2010, quando chegaram às oitavas de final, mas não se classificaram para os últimos três Mundiais.

Alemanha: Bauman; Baku, Schlotterbeck, Tah, Raum; Kimmich, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Woltemade.

Eslováquia: DubravkaDubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec e Haraslin.

Desfalques

Alemanha

Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rudiger, Jamal Musiala e Kai Havertz estão lesionados.

Eslováquia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 17 de novembro de 2025

segunda-feira, 17 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Red Bull Arena Leipzig - Leipzig, ALE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis