Albânia x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Albânia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), na Arena Kombëtare, pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra entra em campo apenas para cumprir tabela. Líder do Grupo K com 21 pontos, a equipe inglesa segue invicta, somando sete vitórias. Até aqui, venceu Albânia e Sérvia por 2 a 0; a Letônia por 3 a 0; Andorra por 1 a 0 e 2 a 0; além de golear Sérvia e Letônia por 5 a 0. A seleção não sofreu nenhum gol até o momento e é uma das três equipes europeias que seguem invictas defensivamente nas Eliminatórias, ao lado de Espanha e Suíça, que têm três jogos a menos que a “La Roja”.

Por outro lado, a Albânia ocupa a vice-liderança do Grupo K, com 14 pontos, e garantiu vaga nos playoffs. Em sete partidas, soma quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de 66%.

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu; Broja, Laci, Hoxha; Manaj .

Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Pedras, Queimar; Wharton, Arroz; Saka, Bellingham, Eze; Kane .

Desfalques

Albânia

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 16 de novembro de 2025

domingo, 16 de novembro de 2025 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Arena Kombëtare - Tirana, Albânia

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis