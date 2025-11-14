+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eliminatórias Europeias
team-logoAlbânia
Air Albania Stadium
team-logoInglaterra
Mounique Vilela

Albânia x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam neste domingo (16), na Arena Kombëtare; confira a transmissão e outras informações do jogo

Albânia e Inglaterra se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), na Arena Kombëtare, pela última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra entra em campo apenas para cumprir tabela. Líder do Grupo K com 21 pontos, a equipe inglesa segue invicta, somando sete vitórias. Até aqui, venceu Albânia e Sérvia por 2 a 0; a Letônia por 3 a 0; Andorra por 1 a 0 e 2 a 0; além de golear Sérvia e Letônia por 5 a 0. A seleção não sofreu nenhum gol até o momento e é uma das três equipes europeias que seguem invictas defensivamente nas Eliminatórias, ao lado de Espanha e Suíça, que têm três jogos a menos que a “La Roja”.

Por outro lado, a Albânia ocupa a vice-liderança do Grupo K, com 14 pontos, e garantiu vaga nos playoffs. Em sete partidas, soma quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com aproveitamento de 66%.

Albânia: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu; Broja, Laci, Hoxha; Manaj .

Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Pedras, Queimar; Wharton, Arroz; Saka, Bellingham, Eze; Kane .

Desfalques

Albânia

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: domingo, 16 de novembro de 2025
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Arena Kombëtare - Tirana, Albânia

Retrospecto recente

ALB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

ING
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/0
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

ALB

Outros

ING

0

0

Empate

5

Vitórias

1

Gols feitos

14
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0