Al-Ittihad x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Neste sexta-feira (16), Al-Ittihad e Al-Ettifaq se enfrentam, às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita, e possui transmissão ao vivo do Canal GOAT, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band, pelo Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

Al-Ittihad e Al-Ettifaq chegam ao confronto em situações muito semelhantes na tabela. O time de Jeddah ocupa a sexta colocação e tenta manter a boa fase para encostar nos líderes, enquanto o Ettifaq aparece logo atrás, em sétimo, buscando reação após um resultado negativo recente para seguir na briga por um lugar na briga pelo G4.

Notícias e prováveis escalações

O Al-Ittihad atravessa um claro momento de recuperação após um início de temporada irregular. A equipe está invicta há seis partidas, com cinco vitórias e um empate, mostrando evolução coletiva e maior consistência. No último jogo da liga, ficou no 1 a 1 com o Damac FC, em 13 de janeiro, em uma partida marcada pela expulsão de Fabinho nos minutos finais. Mesmo assim, o desempenho recente reforça a confiança da equipe.

Já o Al-Ettifaq também apresentou sinais de crescimento ao longo da campanha, embora ainda sofra para manter regularidade. A derrota por 2 a 1 para o Al-Khaleej, no dia 12 de janeiro, interrompeu uma sequência de sete jogos sem perder.

Al-Ittihad: Rajkovic; Al Shanqeeti, Danilo Pereira, Sharahili, Kadesh; Al Bishi, Kanté, Roger Fernandes; Diaby, Bergwijn e Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

Al-Ettifaq: Rodak; Khateeb, Hendry, Hind, Calvo; Duda, Ali, Nkota, Medrán; Wijnaldum e Moussa Dembélé. Técnico: Saad Al-Shehri.

Desfalques

Al-Ittihad

Fabinho, suspenso por expulsão, além de Houssem Aouar e Saad Al-Mousa lesionados

Al-Ettifaq

Sem ausências confirmadas.

Quando é?