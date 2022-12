Al Hilm: os detalhes da bola da fase final da Copa do Mundo

A Fifa anunciou nova bola para as semifinais e a grande final no Mundial do Qatar

A Copa do Mundo do Qatar 2022 chega à sua reta final com a disputa das semifinais. Croácia x Argentina, de um lado, e Marrocos x França, de outro, são os dois jogos que vão definir os finalistas.

Uma das novidades surpreendentes que a FIFA anunciou foi a troca da bola para os duelos das semifinais , assim como a disputa de terceiro e quarto lugares e, claro, a grande final. A nova bola é a Al Hilm, substituindo a Al Rihla, a bola com a qual se jogou até agora.

Por que a bola da Copa do Mundo Qatar 2022 foi trocada?

A Fifa anunciou que a nova bola com a qual serão disputadas as demais partidas da Copa do Mundo será a Al Hilm, novamente da marca "Adidas", traduzida do árabe como "o sonho".

Como a FIFA anunciou, "a bola apresenta os mais recentes avanços em design e a mesma tecnologia vinculada à Adidas que Al Rihla continha e que durante esta Copa do Mundo ajudou muito os árbitros a tomar decisões com mais rapidez e precisão".



"Com o desenvolvimento da tecnologia vinculada à bola, a Adidas possibilitou à equipe do VAR um novo patamar de informações muito importantes. Os dados fornecidos pela bola abrem as portas para uma nova forma de entender e narrar as jogadas nesta Copa do Mundo", explicou Johannes Holzmüller, diretor da Divisão de Inovação Tecnológica em Futebol da FIFA.



A grande diferença em relação à bola anterior é sua composição, respeitando o meio ambiente: "todos os seus componentes foram minuciosamente analisados, a ponto de Al Hilm ser a primeira bola para as semifinais e a final da Copa feita exclusivamente com tintas e colas à base de água.".