Al Hilal x Gwangju: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Jorge Jesus na Champions League Asiática 2024/25

Al Hilal e Gwangju, da Coreia do Sul, se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 13h30 (de Brasília), no Alinma Stadium, em Jedá, pelas quartas de final da Champion League Asiática 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ Premium, pelo streaming (confira a programação completa).

Os comandados de Jorge Jesus deixaram o Pakhtakor, do Uzbequistão, pelo caminho nas oitavas de final sem maiores porblemas, aplicando um agregado de 4 a 1. O Gwangju, enquanto isso, passou pelo Vissel Kobe, do Japão, com 3 a 2 de saldo.

A partida será disputada em jogo único. No caso de empate, a decisão será encaminhada para a prorrogação. Persistindo a igualdade, pênaltis.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono, Cancelo, Tambakti, Albulayhi, Renan Lodi, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Kaio César, Malcom, Al-Dawsari, Mitrovic.

Gwangju: Kyeong-Min Kim, Sung-Kwon Jo, Jun-Soo Byeon, Bruno Oliveira, Jin-Ho Kim, Gabriel Tigrao, Hui-Su Kang, Kang-Hyeon Lee, Hu-Seong Oh, Reis, Tae-Joon Park.

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques divulgados.

Gwangju

Sem desfalques divulgados.

Quando é?