Al Fateh x Al Hilal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2024/25

Sem mais chances de título, comandados Blue Waves vão a campo em busca do vice-campeonato; veja tudo o que você precisa saber

Al Fateh e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 12h55 (horário de Brasília), no Al Fateh Club Stadium, em Hofufe, pela 32ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

A três pontos da zona do rebaixamento, o Al Fateh, com 33 tentos, chega com certa moral para o embate. O time venceu os últimos três jogos — incluindo a sobre o campeão Al Ittihad, por 2 a 1 — e quer manter a sequência embalada. Os comandados de José Gomes podem chegar até ao 10° lugar em caso de vitória, praticamente eliminando o risco do Z-3.

O Al Hilal, enquanto isso, chega já sem maiores ambições. O Al Ittihad confirmou o título do torneio nesta quinta-feira, culminando no fato que a equipe só pode lutar pela vice-liderança nestas últimas rodadas. Assim como os rivais, o Al Hilal também vem de três triunfos seguidos. O time é o 2° colocado, com 68 pontos — três a mais que o Al Quadisiyah, na 3ª colocação.

Prováveis escalações

Al Fateh: Al-Aqidi; Baattia, Fernandes, Saadane, Al Zarie; Youssef, Bendebka; Batna, Vargas, Sbai; Ferreira.

Al Hilal: Bono; Al Yami, Al Tambakti, Koulibaly, Al-Harbi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Dawsari.

Desfalques

Al Fateh

Suhayb Al-Zaid (lesionado).

Al Hilal

Joao Cancelo, Yasser Al-Shahrani (lesionados) e Marcos Leonard (questões pessoais).

Quando é?