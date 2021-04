Ajax x Roma: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Confronto válido pelas quartas de final da Liga Europa acontece nesta quinta-feira (08); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ajax e Roma fazem o primeiro jogo do confronto válido pelas quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (08), às 16h (de Brasília), na Johann Cryuff Arena, em Amsterdã. O time holandês superou o Young Boys-SUI na rodada anterior, enquanto os italianos deixaram o Shakhtar Donetsk pelo caminho. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 2, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Roma DATA Quinta-feira, 08 de abril de 2021 LOCAL Amsterdam Arena - Amsteradm, HOL HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Ajax tenta avançar à semifinal do torneio / Foto: Getty Images

A ESPN 2, na TV fechada,irá transmitir o jogo desta quinta-feira, pelas qurtas da Europa League. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AJAX

Líder isolando da Eredivisie, o Ajax chega embalado para brigar pelo título da Liga Europa. Para o duelo desta quinta, o técnico Erik Ten Hag deve mandar a campo o mesmo time que passou pelo Young Boys, nas oitavas de final, com os brasileiros David Neres e Anthony no ataque.

Provável escalação o Ajax: Stekelenburg; Rensch, Martínez (Schuurs), Álvarez e Tagliafico; Klaasen, Gravenberch e Blind; David Neres, Anthony e Tadic.

ROMA

Do outro lado, a Roma não vem muito bem no Campeonato Italiano e vai ficando cada vez mais distante do G-4 da competição. Para encarar o Ajax, os italianos contam com o retorno do artilheiro Edin Džeko, que não atuou no empate diante do Sassuolo, no último final de semana.

Provável escalação da Roma Pau López; Karsdorp, Mancini, Cristante e Spinazzola; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara e El Shaarawy; Carles Pérez e Dzeko.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 5 x 0 Den Haag Eredivise 21 de março de 2021 Heerenveen 1 x 2 Ajax Eredivise 04 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RKC x Ajax Eredivise 11 de abril de 2021 11h45 (de Brasília) Roma x Ajax Liga Europa 15 de abril de 2021 16h (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 0 x 2 Napoli Serie A 21 de março de 2021 Sassuolo 2 x 2 Roma Serie A 03 de abril de 2021

Próximas partidas