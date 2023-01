Ajax, PSV e Fiorentina observam lateral direito do Inter na Copa São Paulo

Allan Aniz, de 19 anos, também foi avaliado por dois clubes da Alemanha em duelo contra o Ska Brasil, pela terceira fase da Copa São Paulo

Olheiros de clubes do exterior estiveram no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, na noite desse domingo (15), para assistir à partida entre Ska Brasil e Internacional, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O lateral direito Allan Aniz foi um dos avaliados pelos clubes, como soube a GOAL.

Representantes de Ajax, PSV, Fiorentina e mais dois clubes da Alemanha foram ao local para assistir ao jogo e aproveitaram para analisar o lateral direito do Colorado. Outros nomes do elenco também foram avaliados pelo grupo, que foi ao local acompanhado de agentes de futebol do Brasil.

O empresário Luiz Portela, sócio de Paulo Pitombeira na gestão de carreira de Arthur Cabral, é quem conversa com os clubes sobre a possibilidade de transferência de Allan Aniz. Ainda não há nada avançado, todos os contatos são incipientes.

Allan Aniz tem contrato no Beira-Rio até fevereiro de 2024. O jogador tem os direitos econômicos divididos entre Inter e Bahia. Os gaúchos detêm 50% dos direitos do atleta, e os baianos são donos da outra metade (50%).

O acordo de copropriedade dos direitos econômicos estabelece opção exclusiva de compra de 10% dos direitos do atleta por R$ 300 mil. O valor pode ser pago em cinco parcelas idênticas e mensais de R$ 60 mil.

O Colorado pode exercer a compra deste percentual até o fim do vínculo de Allan Aniz. O garoto é tratado como uma promessa do clube nos bastidores e há o interesse em exercer a compra. Os gaúchos, contudo, querem fazê-la ao término do compromisso.

Mano Menezes, inclusive, deve utilizar o lateral direito no elenco principal a partir de 2023. O atleta chegou a treinar com o time principal no ano passado, mas não recebeu oportunidades.