Ainda maior no Grêmio, Cebolinha decide como nunca no Brasileirão

Everton voltou a ser destaque do Tricolor: fez o gol da virada nos 3 a 1 sobre o Vasco e faz valer promessa de Renato

Na construção de expectativa para a ainda repercutida semifinal de Libertadores contra o , se os rubro-negros contavam com vários destaques decisivos o tinha uma única esperança clara: Cebolinha.

E é bem verdade que se o ponta não fez chover nos duelos contra o time de Jorge Jesus, teve um bom desempenho: construiu a jogada e deu a assistência para o gol do empate por 1 a 1 na ida e foi quem mais tentou alguma coisa no ataque na derrota por 5 a 0 na volta.

A eliminação na competição continental seguirá a ser tema nas próximas semanas, quer Renato Gaúcho queira ou não, mas já que o Brasileirão é o único caminho restante, ao menos o Grêmio vê o seu grande craque fazer uma campanha muito boa. Na verdade, a melhor de sua carreira – ainda que seja preciso fazer algumas ressalvas.

Autor do segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o , nesta quarta-feira (30), que recolocou o Tricolor na sexta posição (que garante ao menos vaga na fase de classificação para a Libertadores, uma promessa feita pelo treinador do time), Cebolinha oficialmente atingiu a sua melhor marca individual no principal certame nacional do país.

🧟‍♂️ Imortal! O @gremio segue sua recuperação e vai subindo na tabela... pic.twitter.com/QB2POYlEFG — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 31, 2019

chegou a 10 gols no Brasileirão, sendo que já acumula quatro assistências. Participou diretamente de 14 tentos, superando a marca de 13 que teve em 2018. A ressalva citada no penúltimo parágrafo faz referência ao tratamento que Renato Gaúcho deu para a Série A nos últimos anos: em meio a disputas de Copa do e Libertadores, era sempre o torneio deixado por último na escala de prioridades do clube.

Mesmo assim, se Renato garantiu a vaga na Libertadores 2020 boa parte disso, ainda que o treinador jamais fale isso, é porque tem um dos jogadores mais decisivos do nosso futebol. Contra o Flamengo não foi o bastante, apesar das tentativas de Cebolinha, mas em meio aos demais adversários pode ser que seja.