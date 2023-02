Águia de Marabá x Remo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela terceira rodada do Parazão 2023; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Remo se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Pará, pelaa terceira rodada do Campeonato Paraense 2023. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Com duas vitórias consecutivas, o Remo busca se manter invicto no Parazão 2023. No momento, está na liderança do torneio com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Águia de Marabá, empatou com o Castanhal por 1 a 1 na rodada de estreia, enquanto na rodada seguinte venceu a Tuna Luso por 2 a 1.

Em 41 jogos disputados entre as equipes, o Remo registra 29 vitórias, contra quatro do Águia de Marabá, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Paraense 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Leonan; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Soares; Diego Tavares e Muriqui. Técnico: Marcelo Cabo.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David, Betão e Alan Maia; Castro, Balão Marabá, Wander, Adauto; Luan Santos e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Águia de Marabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?