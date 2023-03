Como o Água Santa garantiu time completo para enfrentar o Palmeiras na final do Paulistão

Netuno jogará contra o Verdão nos dias 2 e 9 de abril; clube se beneficia com excepcionalidade da CBF

A despeito da preocupação do técnico Thiago Carpini, o Água Santa terá todos os atletas da atual campanha na final do Paulistão 2023. Mesmo com o fim da janela de transferências em 4 de abril, cinco dias antes da partida decisiva, o clube não precisará se desfazer dos jogadores que já se acetaram com outros times. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela GOAL.

A diretoria tomou conhecimento do caso no fim da manhã desta terça-feira (21), dia seguinte à vitória sobre o Red Bull Bragantino na semifinal. Há previsão para um pronunciamento sobre o caso até o fim da tarde.

O Conselho Técnico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ocorrido no início do ano para discussão dos regulamentos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, apontou uma excepcionalidade para a janela de transferências. Atletas que chegassem à decisão e tivessem contratos com outros clubes seriam liberados até a data da decisão do Estadual.

Em São Paulo, por exemplo, a liberação será até 9 de abril, quando está previsto o encerramento do Paulistão. O Água Santa, que eliminou São Paulo nas quartas de final e Red Bull Bragantino na semifinal, firmou contrato com a maioria do elenco até 4 de abril, data de encerramento da janela de transferências do país. Como os vínculos eram curtos, os jogadores já poderiam assinar pré-contrato com outros clubes para a disputa do restante da temporada — o Netuno só entrará em campo novamente em 2024.

Com a presença na decisão, o Água Santa se beneficiará da excepcionalidade da CBF para ter os principais jogadores nas duas partidas contra o Palmeiras. O jogo de ida será em 2 de abril, e a volta acontecerá sete dias mais tarde.

A questão veio à tona após o técnico Thiago Carpini mostrar preocupação com a debandada do elenco para a finalíssima do Estadual.