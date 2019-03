Agente defende Buffon após eliminação do PSG na Champions: "gramado molhado"

O empresário acredita que as condições do gramado atrapalharam a atuação do goleiro veterano, que foi muito criticado pela derrota para os Red Devils

O agente de Gianluigi Buffon, Silvano Martina, defendeu o goleiro italiano por suas falhas durante a derrota do Paris Saint-Germain para o Manchester United colocando a culpa no “gramado molhado”.

“Há sempre muita crítica, especialmente na Itália. Com certeza o gramado molhado não o ajudou”, disse o agente ao portal Calcio Mercato. “Às vezes não há ninguém perto do gol, desta vez estava o Lukaku, pronto para marcar. Teho certeza que Gigi já se esqueceu disso".

A equipe parisiense perdeu de 3 a 1 para os Red Devils na última quarta-feira (6) e acabou sendo eliminada da Champions League nas oitavas de final em pleno Parque dos Príncipes, apesar de ter conquistado um confortável placar de 2 a 0 em Old Trafford no jogo de ida.

Buffon falhou no segundo gol do United, marcado por Romelu Lukaku, após defender o chute de Marcus Rashford de "manchete" e deixar a bola de graça para o belga. Já o terceiro gol foi um pênalti concedido nos acréscimos do segundo tempo, marcado por Rashford.

O jogador italiano, vencedor de 18 títulos com a camisa da Juventus, foi alvo de inúmeras críticas pela eliminação do PSG no Parque dos Príncipes, ainda mais levando em consideração a equipe enfraquecida do United.