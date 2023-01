Agente obtém bloqueio de R$ 14,2 milhões do Atlético-MG em venda de shopping

Justiça de São Paulo bloqueia R$ 14,2 milhões do Atlético-MG por causa de dívida milionária com o empresário André Cury

O agente André Cury, credor do Atlético-MG em mais de R$ 64 milhões, conseguiu bloqueio de R$ 14.259.767,58 referentes à venda de 24,95% do Diamond Mall à Multiplan Empreendimentos S.A., como soube a GOAL.

O Galo e a empresa comunicaram, em 5 de janeiro passado, que a administradora do shopping center vai adquirir o percentual por R$ 170 milhões, sendo R$ 68 milhões à vista e o restante — R$ 102 milhões —, pagos em 12 parcelas mensais após a aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O clube vai faturar R$ 8,5 milhões por mês com as prestações acertadas.

A Justiça de São Paulo decretou que a empresa deve informar se "há créditos pendentes de pagamentos devidos a/tiularizados pela executada Clube Atlético Mineiro, especialmente elucidando sobre o negócio jurídico em referência, devendo efetuar o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite do valor em execução, R$14.259.767,58".

A GOAL obteve o ofício enviado à Multiplan Empreendimentos S.A. na noite desse domingo (29). O documento estabelece o prazo de 15 dias para a resposta, devendo ser encaminhada diretamente à Justiça de São Paulo para controle do atendimento.

Recentemente, o empresário levou R$ 1.785.540,70 da venda de Guga ao Fluminense por causa de uma decisão favorável obtida na Justiça de São Paulo. O agente ainda bloqueou outras duas transferências, envolvendo o lateral esquerdo Guilherme Arana e o volante Allan. Ambos os bloqueios ocorreram em função do débito do clube com o intermediário.

Atlético-MG e André Cury discutem, há mais de um ano, sobre uma dívida que supera os R$ 64 milhões. O débito com o empresário é por causa de intermediações e outras negociações envolvendo 28 atletas. As advogadas Adriana Cury e Fernanda Saade representam o intermediário nas conversas com o Galo. A GOAL trouxe a lista de dívidas com exclusividade no decorrer de 2022. Veja, abaixo, os números:

Atleta Dívida Guilherme Arana R$ 2,838 milhões Rafael Dudamel R$ 1,113 milhão Dylan Borrero R$ 2,450 milhões Leadrinho* R$ 948 mil Léo Sena* R$ 1,564 milhão Luan* R$ 1,960 milhão Zé Welison* R$ 4,764 milhões Maicosuel* R$ 3,075 milhões Erazo* R$ 11,660 milhões Terans* R$ 3,827 milhões Rómulo Otero** R$ 4,755 milhões Eduardo Vargas R$ 5,653 milhões Denilson R$ 2,972 milhões Vina R$ 1,377 milhão Rosinei R$ 322 mil Marcos Rocha R$ 1,260 milhão Mansur R$ 5,752 milhões Franco Di Santo R$ 1,728 milhão Lucas Pratto R$ 6,708 milhões TOTAL R$ 64,287 milhões

*Duas ações

**Três ações