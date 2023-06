Acordo de Maicon com o Vasco terá renovação até o fim de 2024 por número de jogos

Zagueiro assina até o fim de 2023, mas pode renovar por mais um ano se completar um número estabelecido de partidas pela equipe de São Januário

O Vasco encaminhou o acordo com o zagueiro Maicon, que rescindiu o contrato com o Santos no mercado da bola. O defensor de 34 anos assinará em São Januário até o fim de 2023, com a possibilidade de prorrogar o vínculo até dezembro de 2024, como soube a GOAL.

Há uma cláusula no contrato do atleta que aciona a renovação automática em caso de cumprimento de metas — ele precisa disputar um número estabelecido de partidas pelo clube para estender o compromisso.

Embora tenha rescindido o contrato com o Santos e esteja livre para assinar com outro clube, Maicon deve assinar o compromisso com o Vasco. O desfecho positivo ainda demanda exames médicos e assinatura do vínculo trabalhista. Ele é esperado no Rio de Janeiro para fazer a avaliação clínica nos próximos dias.

O Vasco não é o único interessado em contar com Maicon no mercado da bola. Houve consultas de clubes do Qatar e da Turquia, mas a preferência do atleta é pela manutenção no futebol brasileiro.

O zagueiro tinha contrato com o Santos até dezembro de 2023, mas não vinha atuando com frequência pela equipe. Na atual temporada, disputou 14 partidas, sendo dez como titular e quatra na condição de suplente. No período, somou 1.020 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistência e recebeu apenas um cartão amarelo.