Abel Ferreira renova com o Palmeiras até dezembro de 2024; veja detalhes do acerto

O Palmeiras renovou o contrato com Abel Ferreira até dezembro de 2024. O treinador assinou com o clube neste sábado (26) e firmou a sua permanência na Academia de Futebol por mais duas temporadas, conforme apurado pela GOAL.

O português tinha compromisso com os paulistas até o fim desta temporada. Entretanto, aceitou a proposta para ficar na equipe por mais 24 meses. Ele receberá um aumento e terá algumas exigências atendidas por sua manutenção.

Abel Ferreira solicitou a contratação de um atacante para seguir no clube alviverde. A chegada de um centroavante é a principal pedida do lusitano para continuar na equipe. A presidente Leila Pereira se comprometeu com o comandante e buscará um atleta para a posição.

A manutenção de Abel Ferreira é uma vitória política de Leila Pereira, que vem sofrendo com as reclamações da torcida por conta da ausência de um centroavante no mercado da bola.