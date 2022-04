ABC x América-RN: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Potiguar

A bola vai rolar nesta quarta-feira (13) para ABC x América-RN, clássico válido pelo confronto da volta da final do Campeonato Potiguar, a partir das 20h30 (do horário de Brasília). É o terceiro duelo entre os rivais neste mês de abril, com dois empates até o momento.

No duelo de ida da final do Campeonato Potiguar, os rivais empataram em 2 a 2. Com isso, quem vencer este confronto será o campeão estadual, e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico do ABC, Fernando Marchiori, terá os retornos de Jefinho, Erick e Pedro Paulo, que cumpriram suspensão no jogo da ida.

Já o interino Leandro Sena terá o retorno do atacante Zé Eduardo, que também cumpriu suspensão no duelo da ida.

Possível escalação do ABC: Pedro Paulo, Luís Gustavo, Eduardo, Ícaro e Felipinho; Richardson, Thallyson e Fábio Lima; Erick, Kelvin e Wallyson.

Possível escalação do América-RN: Bruno Pianissolla, Allef, Jean Pierre, Lucas Rex e Leozinho; Juninho, Araújo e Téssio; William Marcílio, Luiz Henrique e Wallace Pernambucano.

DESFALQUES

ABC:

Sem desfalques.

AMÉRICA-RN:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre ABC e América-RN será transmitido ao vivo pela Band (RN),na TV aberta, nesta quarta-feira.