A fúria da torcida do Botafogo com John Textor após empréstimo de Jeffinho ao Lyon

Botafoguenses se revoltaram com a ida de um dos melhores jogadores da equipe a outro time que pertence ao empresário americano

A torcida do Botafogo não está nada feliz com John Textor pelo empréstimo de Jeffinho ao Lyon, time que também pertence ao empresário que comanda o Glorioso. Nas redes sociais, a fúria dos botafoguenses é clara, com insultos e questionamentos sobre as prioridades do americano.

No final da tarde deste sábado (28), o Botafogo anunciou em suas redes sociais que chegou a um acordo com o Lyon, da França, para o empréstimo de Jeffinho, com opção de compra. No entanto, os torcedores não ficaram nada felizes com a saída do jogador de 23 anos, que vinha se destacando no Fogão, ainda mais para outro time que pertence a John Textor, acusando o empresário de fazer do Glorioso um clube satélite.

Tanto nos comentários do tweet do anúncio do Botafogo quanto em postagens independentes é possível ver a insatisfação e a fúria dos torcedores alvinegros, principalmente direcionadas a Textor, que havia dito que o clube carioca era sua prioridade, e não o Lyon, por ser europeu.

“O Botafogo é prioridade, John Textor? Você mentiu e agora acabou toda a confiança que tínhamos em você. Você não vai achar um Jeffinho todo ano, isso é um fato”, escreveu um torcedor. “Inaceitável, John Textor. Absolutamente ridículo”, reclamou outro. Veja alguns tweets de botafoguenses a seguir.

Jeffinho viaja à França já na segunda-feira (30), para realizar exames médicos. Pelo Botafogo foram 26 jogos, dois golaços e quatro assistências desde sua chegada, no meio da temporada de 2022.