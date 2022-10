A Champions League Feminina da UEFA está de volta

Com potenciais jogadoras vencedoras da Bola de Ouro, a Champions League Feminina está de volta

Depois de uma incrível campanha 2021/22, que viu o Lyon garantir seu oitavo título europeu, as melhores equipes do continente lutarão para conquistar a coroa das campeãs. Para essa edição, existem muitos talentos consideráveis à mostra, já que muitas das jogadoras, que competem no torneio, estão no páreo para a Bola de Ouro este ano.

Lyon, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain e Wolfsburg são as camisas vestidas pelas maiores craques da atualidade. As indicadas para o prêmio foram anunciadas em agosto e a vencedora será revelada no dia 17 de outubro, apenas dois dias antes do início da fase de grupos da Champions League Feminina.

Em parceria com o Fresher Football da Heineken, a GOAL dá uma olhada nas indicadas que estão prontas para iniciar sua campanha na fase de grupos da Champions League.

Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro do ano passado, espera manter o seu título como a melhor de todas e ajudar o Barcelona a se recuperar do incômodo visto no ano passado. As Blaugranas foram derrotadas, por 3 a 1, pelo Lyon na final, com Putellas conseguindo o gol de sua equipe no confronto em Turim para se garantir como artilheira da competição, com 11 gols.

Putellas foi e segue crucial para este Barcelona que inspira orgulho em sua torcida, mas além da craque, o time ainda conta com Aitana Bonmati, Fridolina Rolfo e Asisat Oshoala, que também podem ganhar o prêmio individual.

Ada Hegerberg e Catarina Macario, outras duas nomeadas para a Bola de Ouro, fizeram os gols na final da temporada passada para ajudar o Lyon rumo ao seu oitavo título da Champions League.

A dupla, juntamente com as companheiras de equipe Christiane Endler, Wendie Renard e Selma Bacha, que também estão no páreo para o prêmio individual, fez uma campanha incrível de 2021/22 e será uma ameaça real para o Arsenal quando os times se encontrarem no primeiro jogo da temporada da Champions League.

A qualidade da equipe londrina também não pode ser subestimada. Afinal de contas, a equipe inglesa ostenta duas candidatas que tem sido verdadeiras máquinas de gols: Vivianne Miedema e Beth Mead, a heroína que ajudou a seleção inglesa a conquistar a Euro 2022.

Outras duas inglesas indicadas à Bola de Ouro estarão em ação esta semana, com Lucy Bronze tendo trocado o Manchester City pelo Barcelona no verão e a defensora do Chelsea, Millie Bright, competindo na Champions League.

A estrela australiana Sam Kerr terminou a temporada passada como artilheira da FA Super League Feminina com 20 gols, levando o Chelsea a um quinto título nacional. Desta forma, os rivais do grupo, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Vllaznia, terão que ter cuidado com a ameaça das Blues.

O PSG, semifinalista da temporada passada, têm duas potenciais vencedoras da Bola de Ouro: Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto. Então, o confronto de abertura entre as gigantes francesas e o Chelsea, no Stade Jean Bouin, em Paris, será uma disputa de dar água na boca.

O Wolfsburg entra nesta competição procurando melhorar o desempenho que terminou na semifinal do último semestre. Sua busca será auxiliada pela presença de Lena Oberdorf e Alexandra Popp, que também têm a chance de serem nomeadas como as melhores jogadoras do mundo.

Com duas vencedores anteriores da Bola de Ouro com Hegerberg e Putellas, juntamente com vários nomeados para o grande prêmio, a Champions League deste ano promete ser especial.