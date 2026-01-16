Zlatan Ibrahimovic revela acidente curioso em esteira: "Me c..."

Pode-se dizer que Ibrahimovic levou essa mentalidade ao extremo, sem que ninguém questionasse seu esforço enquanto ele fazia uma pausa para ir ao banheiro. Ibrahimovic, no entanto, era um jogador que dava 100% em todos os momentos .

Isso significa nunca relaxar ou inventar uma desculpa para se esquivar do trabalho árduo. Ele prefere se envergonhar e acabar em uma situação bizarra do que fazer as coisas de qualquer jeito e deixar dúvidas sobre se poderia ter se esforçado mais.

Essa abordagem à vida e ao futebol profissional permitiu que Ibrahimovic se mantivesse no mais alto nível até se aposentar no Milan aos 41 anos. Ele entrará para a história como um dos maiores atacantes de sua geração, com importantes títulos conquistados na Holanda, Itália, Espanha e Inglaterra, além de uma passagem pela MLS com o LA Galaxy.