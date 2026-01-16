Getty
Zlatan Ibrahimovic revela acidente curioso em esteira: "Me c..."
Nunca faltou confiança ou motivação
Pode-se dizer que Ibrahimovic levou essa mentalidade ao extremo, sem que ninguém questionasse seu esforço enquanto ele fazia uma pausa para ir ao banheiro. Ibrahimovic, no entanto, era um jogador que dava 100% em todos os momentos .
Isso significa nunca relaxar ou inventar uma desculpa para se esquivar do trabalho árduo. Ele prefere se envergonhar e acabar em uma situação bizarra do que fazer as coisas de qualquer jeito e deixar dúvidas sobre se poderia ter se esforçado mais.
Essa abordagem à vida e ao futebol profissional permitiu que Ibrahimovic se mantivesse no mais alto nível até se aposentar no Milan aos 41 anos. Ele entrará para a história como um dos maiores atacantes de sua geração, com importantes títulos conquistados na Holanda, Itália, Espanha e Inglaterra, além de uma passagem pela MLS com o LA Galaxy.
Como e por que Ibrahimovic sofreu um acidente no banheiro
Em entrevista ao Arena Sport, Ibrahimovic contou como era impossível se desligar dos gramados, com suas travessuras se tornando lendárias: “Eu estava um pouco descontrolado, sim. Vou contar uma coisa que ninguém sabe, e é um pouco constrangedor. Quando voltei depois de uma lesão no joelho, depois de fraturar os dois, eu estava correndo na esteira. O treino consistia em seis intervalos rápidos, de dois minutos cada, com apenas três segundos de descanso. Esse era o ritmo.”
“Eu estava quase no final quando, de repente, senti uma vontade enorme de ir ao banheiro. Mas não fui. Enquanto corria, literalmente me caguei, mas continuei correndo porque, na minha cabeça, eu tinha que terminar primeiro e depois ir. Mas esse sou eu. Sempre digo: 'Se eu trapacear, trapaceio a mim mesmo, não a você'.”
Histórico de Ibrahimovic: Gols e jogos por clube e seleção
Ibrahimovic marcou 511 gols ao longo de sua carreira em clubes, em 866 partidas, e também se tornou o maior artilheiro da história da Suécia, tendo balançado as redes 62 vezes em 122 jogos pela seleção.
Ele conquistou praticamente tudo o que almejava, com a glória da Liga dos Campeões ainda lhe escapando, e já declarou sobre a abordagem que adotou ao longo de sua carreira icônica: “O segredo não é quanto você gasta, o segredo está na sua cabeça – o quanto você deseja, o quanto você está disposto a sacrificar. Esse é o segredo. É a mentalidade, e mentalidade não custa nada.”
Futuro: o filho de Ibrahimovic juntou-se ao Ajax
Após pendurar as chuteiras, Ibrahimovic agora ocupa um cargo de consultor no San Siro para o grupo proprietário do Milan. Ele está tendo a oportunidade de trabalhar com a estrela da seleção americana, Christian Pulisic, no gigante da Serie A.
Ele também está acompanhando de perto o desenvolvimento da carreira de seu filho Maximilian, o meia-atacante de 19 anos que deixou o Milan para se juntar ao gigante holandês Ajax em um empréstimo.
O jovem talentoso comentou sobre seguir os passos de seu famoso pai: “Acho que meu pai está feliz por mim, mas Ibrahimovic é apenas um nome, eu sou Maximilian. Sou uma pessoa e um jogador único, e quero escrever minha própria história. Me sinto bem. Estou animado. É legal que meu pai também tenha jogado no Ajax. Estou feliz por ter a oportunidade de continuar me desenvolvendo aqui também. Estou aqui para fazer as coisas do meu jeito. E estou muito ansioso por isso.”
“Este passo é um grande desafio. Vou trabalhar muito duro todos os dias. Depois veremos o que acontece. Quero ser um bom jogador para o Ajax. Quero vencer e melhorar. Trabalho duro e gosto de vencer. Acho que posso entreter bem os torcedores. Acho que eles vão gostar de me ver jogar.”
