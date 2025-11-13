Xavi admite que perdeu o vestiário no Barcelona

Falando em uma conferência sobre liderança na Universidade ESIC, Xavi fez uma avaliação franca de seu período como técnico do Barcelona, destacando tanto o orgulho por suas conquistas quanto o arrependimento pelo que veio depois.

“Comecei minha carreira de treinador no Barça com grandes expectativas, tanto em relação aos jogadores quanto ao clube”, disse ele. “O clube vinha de um período em que não havia muitas exigências, mas o meu erro foi manter esses padrões elevados por apenas um ano — desde a minha chegada até conquistarmos LaLiga e a Supercopa.”

Refletindo sobre sua queda, o treinador de 45 anos reconheceu que a disciplina e o foco dentro do elenco começaram a se perder — e que ele não fez o suficiente para impedir isso.

“Depois, consegui ser autocrítico e disse a mim mesmo: ‘Droga, o que aconteceu comigo?’ Eu havia deixado cair aqueles padrões elevados, e os jogadores já não demonstravam a mesma atitude, o mesmo respeito, o mesmo esforço. Os padrões continuaram caindo até que, na minha última temporada, não ganhamos nada. Aprendi muito com isso. Tive que ser autocrítico.”

Essa admissão marca a primeira vez que Xavi assume publicamente a responsabilidade por ter perdido o controle do vestiário — uma confissão que ressoa profundamente entre os torcedores do clube, muitos dos quais o viam como a personificação da filosofia do Barça.