Xavi admite que perdeu o vestiário no Barcelona
De campeão ao caos: Como o trabalho de Xavi no Barcelona desmoronou
Quando Xavi assumiu o comando do Barcelona no final de 2021, o otimismo tomou conta do Camp Nou. O ídolo do clube chegou como um salvador e símbolo de identidade, incumbido de restaurar a ordem em uma equipe que sofria com dificuldades financeiras e falta de consistência em campo. Seu impacto foi imediato: sob sua liderança, os gigantes catalães reconquistaram o título de LaLiga e levantaram a Supercopa da Espanha em sua segunda temporada, devolvendo ao clube o orgulho e a competitividade. No entanto, o que começou como um renascimento logo se deteriorou.
A campanha de 2023/24 viu o Barça tropeçar nas competições, com a confiança da equipe se esvaindo em meio à confusão tática e à queda de intensidade. O atrito entre jogadores e direção se tornou cada vez mais evidente e, ao fim da temporada, Xavi acabou sendo demitido.
Agora, meses após sua saída, o espanhol refletiu publicamente sobre seus erros, admitindo que sua segunda temporada completa revelou falhas de liderança e de gestão dentro do elenco.
- Getty Images Sport
Xavi admite que perdeu o controle do vestiário
Falando em uma conferência sobre liderança na Universidade ESIC, Xavi fez uma avaliação franca de seu período como técnico do Barcelona, destacando tanto o orgulho por suas conquistas quanto o arrependimento pelo que veio depois.
“Comecei minha carreira de treinador no Barça com grandes expectativas, tanto em relação aos jogadores quanto ao clube”, disse ele. “O clube vinha de um período em que não havia muitas exigências, mas o meu erro foi manter esses padrões elevados por apenas um ano — desde a minha chegada até conquistarmos LaLiga e a Supercopa.”
Refletindo sobre sua queda, o treinador de 45 anos reconheceu que a disciplina e o foco dentro do elenco começaram a se perder — e que ele não fez o suficiente para impedir isso.
“Depois, consegui ser autocrítico e disse a mim mesmo: ‘Droga, o que aconteceu comigo?’ Eu havia deixado cair aqueles padrões elevados, e os jogadores já não demonstravam a mesma atitude, o mesmo respeito, o mesmo esforço. Os padrões continuaram caindo até que, na minha última temporada, não ganhamos nada. Aprendi muito com isso. Tive que ser autocrítico.”
Essa admissão marca a primeira vez que Xavi assume publicamente a responsabilidade por ter perdido o controle do vestiário — uma confissão que ressoa profundamente entre os torcedores do clube, muitos dos quais o viam como a personificação da filosofia do Barça.
Retorno medido - Xavi espera pelo projeto certo
Desde que deixou o Barcelona, Xavi tem preferido paciência à pressa. Ele foi ligado a diversos cargos de alto perfil — incluindo o do Manchester United —, mas deixou claro que seu próximo passo dependerá da solidez e da visão do projeto, e não apenas de prestígio ou status.
O campeão mundial de 2010 recusou uma proposta do Spartak Moscou, supostamente por considerar que o projeto do clube carecia de ambição a longo prazo. Pessoas próximas a ele descrevem sua postura atual como “estratégica e serena”, com foco em estudar as tendências modernas do futebol em vez de se apressar para voltar ao banco de reservas.
Longe de estar desligado do esporte, Xavi continua se reunindo regularmente com sua equipe técnica, analisando modelos de jogo e se preparando para um futuro retorno. Seu histórico segue impressionante — desde a bem-sucedida passagem pelo Al Sadd, no Catar, até a conquista da dobradinha nacional com o Barcelona em sua primeira temporada completa —, evidência de um treinador capaz de construir sucesso, e não apenas herdá-lo.
Enquanto isso, clubes por toda a Europa com situações instáveis no comando técnico observam atentamente. Com mudanças de treinadores previstas nas principais ligas nos próximos meses, o nome de Xavi volta a circular nas conversas entre grandes diretores esportivos.
- Getty Images Sport
Uma reconstrução paciente, não um retorno apressado
Ao contrário de muitos treinadores sem clube, Xavi parece satisfeito em aguardar pelo desafio certo, em vez de buscar uma redenção imediata. Fontes próximas afirmam que ele está determinado a fazer com que seu próximo cargo “seja sobre construir uma visão, não apenas consertar problemas”.
Após sua passagem pelo Barcelona, o ex-meio-campista tem dedicado tempo à família, refletindo e aperfeiçoando sua abordagem à liderança — qualidades que podem definir o segundo capítulo de sua carreira como técnico.