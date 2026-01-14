Xabi Alonso teria comparado jogadores do Real Madrid a "berçário" em treinamento

Embora o fim oficial da passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid tenha sido selado nesta semana, após derrota para o Barcelona, informações vindas da Espanha indicam que o treinador já estava emocionalmente desconectado do cargo meses antes. Segundo o jornal Marca, o “divórcio” entre o ex-técnico do Bayer Leverkusen e o estrelado vestiário dos Blancos já era perceptível no início de novembro, ainda que restrito aos bastidores do centro de treinamentos de Valdebebas.

A tensão, alimentada por um choque de estilos e personalidades, foi crescendo até atingir o ponto de ruptura durante uma sessão de treino rotineira. Foi ali que Alonso, normalmente conhecido pela serenidade à beira do campo, perdeu o controle. Diante de um elenco que, em sua avaliação, ignorava instruções e demonstrava falta de intensidade, o técnico disparou: “Eu não sabia que estava vindo treinar uma creche”.

De acordo com as fontes, o episódio não se tratou de uma estratégia motivacional nem de um desabafo pontual para provocar reação. Pelo contrário, o momento é descrito como um “grito de desespero”, fruto do desgaste acumulado. Alonso já demonstrava cansaço com o que considerava imaturidade dos jogadores, que respondiam com murmúrios, atitudes negativas e resistência em assimilar o alto nível de exigência imposto por sua filosofia de trabalho.