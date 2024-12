Wrexham na Europa? Tentativa de disputar a Conference League é o mais novo capítulo da história de Hollywood do time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Hoje na terceira divisão inglesa, clube espera garantir um caminho mais fácil para a competição continental, mas quão realista é esse objetivo?

Wrexham pode estar jogando a segunda divisão inglesa na próxima temporada. Isso seria mais do que um sonho para a maioria dos torcedores três anos atrás, mas Ryan Reynolds e Rob McElhenney mudaram tudo.

Quando a dupla de Hollywood completou a aquisição de £2 milhões em fevereiro de 2021, o clube estava nas parte de cima da tabela da quinta divisão. Agora, os Red Dragons estão na vice-liderança na terceira divisão após 18 rodadas da temporada 2024/25, e uma terceira promoção consecutiva está ao alcance.

Tem sido nada menos do que um conto de fadas, ainda mais impulsionado pelo sucesso do documentário no Disney+ 'Welcome to Wrexham', que permitiu aos fãs um olhar mais profundo da revolução promovida no clube por Reynolds e McElhenney. O objetivo final deles é chegar à Premier League, e se a equipe de Phil Parkinson continuar a melhorar nesse ritmo acelerado, isso pode ser alcançado mais cedo do que alguém esperava.

Mas o Wrexham também tem aspirações europeias. A classificação para a Conference League está atualmente em pauta no Racecourse Ground, com planos inovadores tendo sido submetidos à Uefa, à Federação Inglesa, à Premier League e aos clubes da elite galesa.