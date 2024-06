Vinicius Souza se destaca no Sheffield United e pode trocar de clube na Inglaterra

Futuro do atleta está nas mãos de Giuliano Bertolucci, um dos maiores empresários do mundo da bola

Cria da base do Flamengo, Vinicius Souza se destacou na temporada 2023 / 2024 da Premier League com a camisa do Sheffield United. O meio-campista, no entanto, não deve seguir na equipe, que caiu para a segunda divisão. Valorizado, ele vem chamando à atenção do mercado e dá preferência por seguir no futebol inglês.

Quem está a frente do futuro de Vinicius Souza é ninguém menos que Giuliano Bertolucci, um dos principais empresários do mundo da bola. O brasileiro é conhecido no futebol europeu por comandar grandes transações e tem grande entrada na Inglaterra.