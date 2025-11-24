+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vinicius Junior Xabi Alonso Real Madrid row GFXGOAL
Mark Doyle

Acabou para Vinícius Júnior no Real Madrid? Brigas com Xabi Alonso, Kylian Mbappé protagonista e jovens talentos podem forçar o brasileiro a jogar na Arábia Saudita

Uma junção de diferentes circunstâncias começa a deixar o clima mais pesado do que nunca para o brasileiro dentro do Santiago Bernabéu

Faltando pouco menos de 20 minutos para o fim do primeiro El Clásico da atual campanha no Santiago Bernabéu, o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, fez uma substituição dupla enquanto seu time tinha uma vantagem de 2 a 1 sobre o Barcelona. Federico Valverde aceitou sua retirada com boa disposição. Vinícius Júnior, não. Ele perguntou, cinco vezes, incrédulo: "Eu?!", para a compreensível perplexidade de seu técnico. "Vamos, Vini, caramba!", implorou Alonso. Mas não havia como acalmar o atacante.

"Sempre eu! Estou saindo do time! Estou saindo!", Vinícius disse enquanto deixava o campo e ia direto para o túnel. "É melhor se eu sair, estou saindo." Neste estágio, isso pode ser o melhor para todos os envolvidos, porque o vergonhoso ato de insubordinação de Vinícius não foi nem um pouco chocante. Pelo contrário: a cena foi totalmente coerente com o temperamento explosivo de Vinícius. Foi apenas mais um acesso de raiva de um jogador que, agora, se recusa a renovar contrato caso Alonso siga como técnico. Resta saber se esse jogo de força vai dar certo para o brasileiro — ou se o Real Madrid pode acabar entendendo que ele está dando mais dor de cabeça do que retorno ao clube…

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2023AFP

    "Choro" na Bola de Ouro

    Há não muito tempo, o Madrid estava disposto a tolerar o comportamento egocêntrico de Vinícius - e às vezes até apoiá-lo. O ponta estava absolutamente convencido de que iria ganhar a Bola de Ouro do ano passado e até mencionou seu triunfo aparentemente iminente durante uma troca acalorada com Gavi no final da derrota de 4 a 0 do Madrid para o Barcelona, apenas dois dias antes da cerimônia em Paris. 

    Foi uma visão bastante reveladora de sua mentalidade. Vinícius claramente sentia que se gabar de sua candidatura à Bola de Ouro enquanto seu time era humilhado em casa por seus rivais mais odiados era algum tipo de provocação; que a glória individual era, de alguma forma mais significativa do que o fracasso coletivo em um jogo de equipe como o futebol. Mas a piada era com o brasileiro - pois Vinícius não ganhou a Bola de Ouro, e ele levou isso muito, muito mal.

    Embora Rodri tenha sido um vencedor merecedor da Bola de Ouro de 2024, Vinícius se recusou a comparecer à coroação do meio-campista do Manchester City. Claro, nenhum representante do Real Madrid compareceu também. "É óbvio que a Bola de Ouro e a UEFA não respeitam o Real Madrid," disse uma fonte não nomeada ao AS. "E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

    Como um ataque de birra, foi bastante histérico, a ironia involuntária quase esmagadora. Madrid e Vinícius sentiram-se desrespeitados - e ainda assim foram eles que desrespeitaram Rodri. No entanto, pelo menos um boicote à Bola de Ouro era algo que os Blancos poderiam facilmente apoiar. O choque de personalidade muito óbvio de Vinícius com Alonso é bem mais problemático para Florentino Perez e companhia.

  • Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    A chegada de Xabi Alonso

    Xabi Alonso é um líder carismático - como os vencedores da dobradinha histórica do Bayer Leverkusen em 2023 poderiam atestar - mas o espanhol não tem nada em sua abordagem de gestão de pessoas, ou táticas de equipe, que se assemelhe à de seu antecessor como treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, cuja relação paternal com Vinícius e os outros brasileiros no vestiário do Bernabéu indubitavelmente desempenhou um papel na nomeação do italiano como técnico da seleção brasileira.

    Consequentemente, a chegada de Alonso sempre foi provável de causar algum incômodo no Real - pelo menos inicialmente - mas isso não foi considerado algo ruim. A sensação era de que, após uma temporada final desastrosa sob o comando de Ancelotti, as estrelas do Madrid se beneficiariam de menos liberdade e mais estrutura.

    Kylian Mbappé está certamente prosperando sob o novo treinador. O francês ganhou a Chuteira de Ouro Europeia no ano passado, com 31 gols em 34 jogos no Campeonato Espanhol, mas sua média de gols na verdade melhorou nesta temporada, havendo também um maior dinamismo em seu jogo geral.

    Mbappé é agora, sem sombra de dúvida, o líder do ataque do Real Madrid e também se transformou no rosto da equipe, o "cara do time" - o que era o plano de Pérez desde o início. É por isso que ele investiu tanto tempo, dinheiro e esforço para convencer Mbappé a deixar o Paris Saint-Germain e ir para o Real Madrid. O efeito colateral, no entanto, é que Vinícius não se sente mais tão valorizado como antes no Bernabéu.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Brigas com o novo técnico

    O contrato atual de Vinícius expira em dois anos e ainda pode ser renovado. No entanto, enquanto uma extensão era considerada certa até a temporada passada, o futuro do atacante agora está envolto em incerteza - e o relacionamento conturbado de Vinícius com Alonso é a razão disso.

    Os primeiros sinais de tensão entre os dois apareceram durante o Mundial de Clubes, quando Alonso informou Vinícius de que ele não começaria a semifinal contra o Paris Saint-Germain, o que não foi bem recebido pelo atacante.

    No final, Vinícius começou o jogo em East Rutherford - mas apenas devido a uma lesão de Trent Alexander-Arnold, e mesmo assim o jogador de 25 anos ficou menos do que satisfeito por ser deslocado 'fora de posição' na ponta-direita. Ainda assim, Vinícius fez sua parte no forte início de temporada do Real Madrid em 2025/26. 

    No entanto, ficou logo claro que ele não estava feliz por ser ocasionalmente rotacionado e regularmente substituído por Alonso. Com 13 minutos restantes na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, em 20 de setembro, Vinícius foi substituído por Rodrygo. Ele respondeu balançando os braços em descrença antes de jogar uma garrafa de água no chão.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "Não vou fazer uma tempestade em copo d'água"

    Vinícius e sua comitiva provavelmente discordariam veementemente, mas ele é, na verdade, muito sortudo por ter um técnico tão equilibrado como Alonso, que lida com seu comportamento infantil com a mesma classe que exibia durante seus dias como jogador.

    Após o desabafo contra o Espanyol, Alonso destacou que Franco Mastantuono, que saiu no mesmo momento que Vinícius, também ficou decepcionado com sua substituição.

    "Franco me disse: ‘Você está me tirando?’ E eu respondi: ‘Sim.’ Algo semelhante aconteceu com Vini, mas isso acontece com todos," Alonso explicou de maneira bastante razoável. "Mas estou muito feliz com o desempenho de Vinícius. A única coisa que faltou para ele hoje foi um gol.

    "É verdade que ele saiu de campo quando estava se sentindo melhor, então eu poderia ter esperado um pouco para substituí-lo, mas entendi que precisávamos de jogadores frescos para manter o controle. O calendário é exigente e temos que continuar assim."

    Quando Alonso foi pressionado sobre o assunto novamente apenas alguns dias depois, ele adotou um tom ainda mais empático.

    "Eu também fui jogador," ele destacou na véspera do jogo de seu time contra o Levante. "Quando eu era substituído, nem sempre era o momento mais agradável. Então, [frustração], é normal, é natural.

    "Conversamos sobre as coisas depois do jogo, pois gosto de estar próximo dos jogadores, e não vou fazer uma tempestade em copo d'água."

    Vinícius, no entanto, é claramente incapaz de tal retenção.

  • Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "Florentino vai se livrar dele"

    O chilique de Vinícius no El Clásico era uma certeza de controvérsias. Não era o Espanyol. Era o Barcelona. Na maior partida possível para seu clube. O mundo inteiro estava assistindo, o que significa que todos teriam uma opinião.

    Luis Fabiano, o ex-jogador, acusou seu compatriota de mostrar ao seu substituto, Rodrygo, "uma falta de respeito", enquanto Christophe Dugarry, histórico ex-jogador francês, falou por muitas pessoas quando declarou estar cansado das malcriações de Vinícius.

    "Ele está sempre reclamando, está sempre chorando para o árbitro e para os adversários - ele está insuportável agora," disse Dugarry ao RMC Sport. "Você pode ficar desapontado após ser substituído, com a cabeça baixa, resmungando, mas insultar seu treinador... isso é ir longe demais".

    "Já se perguntou se o treinador não te escala, é porque suas atuações não estão no nível certo? Saia, cara, saia. Suas atuações não estão à altura. Ele ainda está longe do seu nível das últimas temporadas. Ele precisa se reavaliar.

    "Ele é um futuro vencedor da Bola de Ouro, um líder do Brasil, um dos melhores do Real Madrid. Mas ele precisa mostrar outra coisa se quiser estar no mesmo nível. Florentino Perez vai se livrar dele."

    Quanto a Steve McManaman, ele estava irritado com Vinícius por ofuscar o que foi uma vitória extremamente significativa para seu antigo clube. "Não deveríamos estar falando sobre alguém sendo substituído após 75 minutos. Isso me deixa louco," disse o vencedor da Champions League na ESPN.

    "É sobre o time. É sobre o coletivo. É sobre vencer. É sobre abrir uma vantagem de cinco pontos. É sobre vencer o Barcelona depois de terem te vencido quatro vezes no ano passado. É sobre vencer o primeiro El Clásico de Xabi Alonso como treinador."

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    "Essas coisas acontecem no futebol"

    Vinícius não ficou sem seus defensores, porém. Toni Kroos, por exemplo, argumentou em seu próprio podcast que "ninguém pode julgar ou imaginar a emoção" que um jogador experimenta durante um El Clásicojogado diante de 80.000 pessoas. "À luz fria do dia e com um pouco de distância, ele provavelmente pensará: 'Bem, eu poderia ter segurado a raiva por um pouco mais de tempo.' Como se pode ver nas imagens, não foi transmitido da maneira ideal", reconheceu o ex-meio-campista do Madrid. "Mesmo assim, quero destacar que é uma situação emocionalmente excepcional estar lá embaixo em uma partida como essa."

    Crucialmente, o colega de equipe de Vinícius, Dean Huijsen, também saiu em sua defesa, com o zagueiro espanhol acusando a mídia de fazer "um grande barulho" por causa de uma questão pequena. "Ele pediu desculpas, o que achei justo, mas ele é um companheiro de equipe incrível, um cara muito bom, e não é um grande problema. Essas coisas acontecem no futebol."

    No entanto, o problema com o argumento de Huijsen é que o pedido de desculpas foi, provavelmente, ainda pior do que o próprio ato. Em sua declaração de 98 palavras sobre seu colapso, não houve menção ao seu treinador.

    Vinícius basicamente pediu desculpas a todos, exceto ao homem que ele desrespeitou - e isso não foi um descuido. A omissão de até mesmo uma referência a Alonso foi muito deliberada - assim como o fato de que o pedido de desculpas público foi postado online no mesmo dia em que The Athletic publicou um artigo em que uma fonte anônima disse que Alonso "acha que ele é Pep Guardiola, mas até agora ele é apenas Xabi."

    Alonso, para seu grande crédito, continuou a se elevar acima de tais tentativas desleais de transformar isso em uma luta por aprovação pública entre um jogador e seu treinador, preferindo elogiar Vinícius por seu pedido de desculpas "valioso" e "positivo" e encerrar o assunto. 

    Este caso está longe de acabar, porém, como evidenciado pelos vazamentos contínuos para a imprensa, com AS informando que Vinícius agora está 'considerando seriamente' deixar o Madrid, enquanto o BILD, da Alemanha, chegou a afirmar que a decisão já foi tomada de vender o atacante no final da temporada.

    Certamente não seria um choque ver Vinícius fazer uma mudança há muito discutida para a Arábia Saudita. Seus anos de auge ainda podem estar à sua frente, mas é difícil ver qualquer clube europeu de elite atendendo o suposto preço de € 150 milhões (R$ 931 milhões) pedido pelo Real.

  • Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport

    Mbappé, o novo rei em Madri

    Obviamente, muita coisa pode mudar entre agora e a próxima janela de transferências de meio de ano — ainda mais no Bernabéu, onde qualquer treinador está sempre a duas derrotas de distância de uma crise. Ainda assim, mesmo com o Real Madrid acumulando três jogos sem vencer em todas as competições, o time segue líder de La Liga. Isso coloca Alonso em uma posição de força no momento, enquanto Vinicius chega enfraquecido por seu comportamento intempestivo e por atuações irregulares, sem gols ou assistências nos últimos sete jogos.

    Ele pode ainda acreditar que é o melhor jogador do mundo, mas ele não é nem o melhor jogador no Bernabéu. Como Emmanuel Petit disse recentemente à JeffBet, Mbappé é o novo "rei" de Madri e "Vinícius Jr. está chateado por não receber o mesmo valor e pelo fato de o time ter sido construído ao redor de Mbappé. Parecia que até Jude Bellingham estava incomodado com a chegada de Mbappé, porque não estava marcando tanto, mas isso mudou recentemente. Tudo mudou, na mídia, no vestiário, as táticas em campo. Bellingham tem se comportado com profissionalismo e mais inteligência em sua comunicação do que Vinícius."

    Talvez ainda mais preocupante para Vinícius, há vários talentos adolescentes promissores na equipe do Madrid capazes de tomar seu lugar na escalação titular, incluindo Mastantuono e Endrick. Além disso, se ele fosse vendido, o enorme valor de dinheiro arrecadado poderia facilmente ser investido em um centroavante estelar (Erling Haaland?!) se Alonso quisesse mover Mbappé para a ponta-esquerda.

    O chefe dos Blancos nunca diria tal coisa no atual clima, é claro. Ele está apenas tentando manter a paz por enquanto, pois sabe o quão valioso Vinícius poderia ser para as esperanças do Madrid em conquistar grandes troféus nesta temporada.

    No entanto, Alonso também reconheceu que para Vinícius reproduzir seu melhor desempenho, "ele tem que se sentir importante e confortável." No momento, ele claramente não se sente assim, o que significa que da próxima vez que ameaçar sair, o Madrid pode realmente abrir a porta para isso.


