Acabou para Vinícius Júnior no Real Madrid? Brigas com Xabi Alonso, Kylian Mbappé protagonista e jovens talentos podem forçar o brasileiro a jogar na Arábia Saudita

Faltando pouco menos de 20 minutos para o fim do primeiro El Clásico da atual campanha no Santiago Bernabéu, o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, fez uma substituição dupla enquanto seu time tinha uma vantagem de 2 a 1 sobre o Barcelona. Federico Valverde aceitou sua retirada com boa disposição. Vinícius Júnior, não. Ele perguntou, cinco vezes, incrédulo: "Eu?!", para a compreensível perplexidade de seu técnico. "Vamos, Vini, caramba!", implorou Alonso. Mas não havia como acalmar o atacante.
"Sempre eu! Estou saindo do time! Estou saindo!", Vinícius disse enquanto deixava o campo e ia direto para o túnel. "É melhor se eu sair, estou saindo." Neste estágio, isso pode ser o melhor para todos os envolvidos, porque o vergonhoso ato de insubordinação de Vinícius não foi nem um pouco chocante. Pelo contrário: a cena foi totalmente coerente com o temperamento explosivo de Vinícius. Foi apenas mais um acesso de raiva de um jogador que, agora, se recusa a renovar contrato caso Alonso siga como técnico. Resta saber se esse jogo de força vai dar certo para o brasileiro — ou se o Real Madrid pode acabar entendendo que ele está dando mais dor de cabeça do que retorno ao clube…
