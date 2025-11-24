Acabou para Vinícius Júnior no Real Madrid? Brigas com Xabi Alonso, Kylian Mbappé protagonista e jovens talentos podem forçar o brasileiro a jogar na Arábia Saudita

Há não muito tempo, o Madrid estava disposto a tolerar o comportamento egocêntrico de Vinícius - e às vezes até apoiá-lo. O ponta estava absolutamente convencido de que iria ganhar a Bola de Ouro do ano passado e até mencionou seu triunfo aparentemente iminente durante uma troca acalorada com Gavi no final da derrota de 4 a 0 do Madrid para o Barcelona, apenas dois dias antes da cerimônia em Paris.

Foi uma visão bastante reveladora de sua mentalidade. Vinícius claramente sentia que se gabar de sua candidatura à Bola de Ouro enquanto seu time era humilhado em casa por seus rivais mais odiados era algum tipo de provocação; que a glória individual era, de alguma forma mais significativa do que o fracasso coletivo em um jogo de equipe como o futebol. Mas a piada era com o brasileiro - pois Vinícius não ganhou a Bola de Ouro, e ele levou isso muito, muito mal.

Embora Rodri tenha sido um vencedor merecedor da Bola de Ouro de 2024, Vinícius se recusou a comparecer à coroação do meio-campista do Manchester City. Claro, nenhum representante do Real Madrid compareceu também. "É óbvio que a Bola de Ouro e a UEFA não respeitam o Real Madrid," disse uma fonte não nomeada ao AS. "E o Real Madrid não está onde não é respeitado."

Como um ataque de birra, foi bastante histérico, a ironia involuntária quase esmagadora. Madrid e Vinícius sentiram-se desrespeitados - e ainda assim foram eles que desrespeitaram Rodri. No entanto, pelo menos um boicote à Bola de Ouro era algo que os Blancos poderiam facilmente apoiar. O choque de personalidade muito óbvio de Vinícius com Alonso é bem mais problemático para Florentino Perez e companhia.