Vinícius Junior, Cristiano Ronaldo e o ranking dos 25 maiores jogadores do Real Madrid no século 21

A GOAL relembra os melhores jogadores que passaram pelo Santiago Bernabéu dos anos 2000 até hoje

Então, vamos direto ao ponto. Você pode adivinhar quem é o maior jogador do Real Madrid do século 21. Isso não é um grande mistério. Alguns dos outros grandes nomes também são óbvios. A qualidade dos Merengues desde a virada do milênio, junto com os títulos que conquistaram, fez com que a maioria de seus jogadores mais importantes se tornassem nomes conhecidos em todo o mundo.

Desde os Galácticos até os três títulos consecutivos da Champions League de Zinedine Zidane e o atual elenco de Carlo Ancelotti, Madrid nunca ficou sem superestrelas em seu elenco. No entanto, também houve jogadores coadjuvantes cuja importância não deve ser esquecida ao avaliar os melhores jogadores dos últimos 25 anos.

Então, quem são os 25 melhores do primeiro quarto deste século? A GOAL tentou classificá-los...