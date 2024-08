Vinícius Junior avalia oferta da Arábia Saudita e aguarda conversas com o Real Madrid por maior negociação da história

Destino do brasileiro seria o Al Ahli; multa do camisa 7 no clube espanhol é de 1 bilhão de euros

Estrela do Real Madrid, Vinícius Junior virou o principal alvo do projeto bilionário do futebol da Arábia Saudita. O Al Ahli, que atualmente conta com os brasileiros Roberto Firmino e Ibañez, abriu negociações para contratar o atacante brasileiro de 24 anos. A informação foi trazida inicialmente pelo “The Athletic” e confirmada pela GOAL.

Ainda segundo apurou a GOAL, o estafe de Vini Jr não recusou a oferta e aguarda um acordo entre os clubes para avaliar a possibilidade de uma saída. A reportagem também apurou que todo o processo passa pelo maior contrato da história.

Para sair do Real Madrid, o estafe do atleta entende que, além de ser o maior valor pago numa transferência na história do futebol, o atacante precisa ter o maior contrato da história envolvendo todos os esportes.

