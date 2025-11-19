+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
World Cup fail to qualify
James Westwood

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Dominik Szoboszlai e as principais estrelas que não se classificaram à Copa do Mundo de 2026

Faltam menos de sete meses para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com o sorteio da fase de grupos marcado para 5 de dezembro, em Washington D.C. Já temos 42 seleções garantidas, enquanto mais quatro virão da repescagem europeia e duas da repescagem internacional, fechando a lista em março. Além do Brasil, todas as potências estarão lá: a Argentina, defendendo seu cinturão; a Espanha, atual campeã da Eurocopa; e a França, campeã do penúltimo Mundial e atual vice.

O torneio deve marcar a última dança de Lionel Messi, enquanto nomes como Lamine Yamal, Vinicius Júnior, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé tentarão roubar os holofotes do ídolo argentino. Cristiano Ronaldo deve igualar Messi como o único jogador a disputar seis Copas do Mundo, Harry Kane comandará a Inglaterra de Thomas Tuchel e Erling Haaland, finalmente, fará sua estreia no maior palco do futebol por uma Noruega que chega como azarã, mas que teve uma campanha positivamente assustadora nas Eliminatórias europeias.

Várias estrelas ainda lutam pela vaga nas repescagens, mas para alguns, o sonho acabou antes da hora. A fase classificatória deixou várias “vítimas”, incluindo dois gigantes africanos e duas seleções da Europa e da América do Sul que somam nove participações em Copas do Mundo cada.

Sem mais delongas, a GOAL lista os maiores craques que não estarão brilhando na América do Norte no meio do ano que vem...

  • Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)

    A Geórgia foi uma das grandes surpresas da Euro 2024, impulsionada justamente por Khvicha Kvaratskhelia, protagonista até as oitavas de final. Mas o ponta do Paris Saint-Germain não poderá mostrar seu talento na maior vitrine de todas no próximo ano.

    Kvaratskhelia fez dois gols nas Eliminatórias, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre a Bulgária, mas a Geórgia perdeu quatro dos últimos cinco jogos e terminou muito distante de Espanha e Turquia no Grupo E. A derrota por 4 a 1 fora de casa para os turcos representou o fundo do poço, e o técnico Willy Sagnol terá muito trabalho para recuperar um elenco sem confiança e que simplesmente não tem outro jogador próximo do nível de Kvaratskhelia.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão)

    Pierre-Emerick Aubameyang é um dos melhores centroavantes de sua geração que nunca jogou uma Copa do Mundo e, após mais uma frustração de Gabão, está praticamente certo de que o atacante de 36 anos pendurará as chuteiras sem realizar esse sonho. A seleção se classificou para os play-offs da CAF ao terminar em segundo no grupo, apenas um ponto atrás da Costa do Marfim, e Aubameyang contribuiu com sete gols, incluindo um espetacular poker (quatro gols em uma partida) na vitória por 4 a 3 sobre Gâmbia.

    O ex-Arsenal e Borussia Dortmund, hoje vivendo segunda passagem pelo Marseille, voltou a comandar o ataque no duelo de semifinal contra a Nigéria. Gabão levou o jogo para a prorrogação após Mario Lemina empatar aos 44 do segundo tempo, mas o time desabou fisicamente e a Nigéria venceu por 4 a 1, com Victor Osimhen marcando duas vezes.

    O sonho de uma primeira participação em Mundial continua distante, e ficará ainda mais difícil quando Aubameyang se aposentar da seleção.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-MUSAFP

    Bryan Mbeumo (Camarões)

    Bryan Mbeumo nasceu no centro da França e chegou a defender o país no sub-21, mas em 2022 decidiu representar Camarões, terra de seu pai. Três anos depois, é possível que exista algum arrependimento.

    Camarões foi superado de forma constrangedora por Cabo Verde na disputa direta pela vaga automática à Copa, e caiu diante da República Democrática do Congo nos play-offs da CAF. Mbeumo atuou os 90 minutos ao lado de Andre Onana, seu colega de Manchester United, e de Carlos Baleba, do Brighton. Mas a RD Congo venceu por 1 a 0 graças a um gol de Chancel Mbemba nos acréscimos. Mbeumo, que soma apenas sete gols em 27 jogos pela seleção, perdeu uma chance clara no segundo tempo e viralizou ao deixar o campo diretamente para o túnel sem cumprimentar ninguém.

    Os Leões Indomáveis são o país africano com mais participações em Copas (oito), mas a geração atual não chega nem perto das grandes equipes do passado. Problemas extracampo vêm minando qualquer progresso, e o futuro é incerto, com Marc Brys, inclusive, cotado para perder o cargo.

  • Vlahovic SerbiaGetty

    Dusan Vlahovic (Sérvia)

    A Sérvia ficou fora de uma Copa pela primeira vez desde 2014, e essa eliminação deve doer mais do que as anteriores. O técnico Dragan Stojkovic pediu demissão após a péssima derrota por 1 a 0 para a Albânia, em casa, em outubro, e a eliminação foi confirmada na sequência, com o 2 a 0 sofrido diante da Inglaterra em Wembley, na última quinta-feira.

    A Inglaterra passou pelo Grupo K com 100% de aproveitamento, enquanto a Albânia garantiu uma inédita vaga na repescagem. A campanha sérvia foi desastrosa, principalmente para Dusan Vlahovic, que marcou só dois gols e sumiu nos confrontos contra ingleses e albaneses.

    O atacante da Juventus ainda não se firmou como centroavante de elite e vive incertezas também no clube. Com apenas 16 gols em 41 jogos pela seleção, tampouco empolga seu país, e deve ter sua cotação ainda mais baixa quando o mercado se abrir.

  • Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dominik Szoboszlai (Hungria)

    O Grupo F foi, de longe, um dos mais dramáticos da fase europeia, com a definição das duas primeiras posições apenas na última rodada. Portugal atropelou a Armênia por 9 a 1 para ficar na liderança, e a Hungria estava a segundos de garantir o segundo lugar, até que Troy Parrott, da Irlanda, marcou um hat-trick e virou o jogo para 3 a 2, em Budapeste, já nos acréscimos.

    O ex-atacante do Tottenham completou de perto aos 51 do segundo tempo e provocou uma explosão de alegria no banco irlandês. Do outro lado, o capitão húngaro Dominik Szoboszlai desabou em lágrimas.

    Alguns torcedores da Irlanda podem ter visto isso como um “troco”, já que o meia do Liverpool chegou a comemorar o segundo gol húngaro colocando o dedo no nariz e balançando na direção dos rivais. Mas a verdade é que poucos fizeram tanto pela sua seleção quanto Szoboszlai.

    Uma vaga na Copa teria sido um prêmio justo pelos cinco gols e assistências em seis jogos, incluindo um belíssimo empate nos acréscimos contra Portugal. Milos Kerkez, também do Liverpool, foi outro destaque, mas a Hungria pagou caro pela soberba, e o jejum de participações em Mundiais agora chegará a 44 anos.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Victor Osimhen (Nigéria)

    A Nigéria ficará fora de duas Copas seguidas após a surpreendente derrota para a República Democrática do Congo na final da repescagem africana. Os Super Eagles eram amplos favoritos para avançar ao playoff intercontinental em março depois de passarem por Gabão, mas a RDC frustrou todos os planos depois de um duelo desgastante decidido nos pênaltis.

    As equipes ficaram no 1 a 1 no tempo normal, e o poder de ataque da Nigéria praticamente desapareceu depois que Osimhen deixou o campo no intervalo por causa de um problema na perna. A RD Congo ainda criou chances para fazer o segundo gol, mas a sorte esteve do lado deles na disputa de pênaltis, que terminou 4 a 3.

    A Nigéria vive, sem dúvida, uma geração especial, por isso a eliminação soa ainda mais dolorosa. A ausência de Osimhen na Copa será particularmente lamentada, já que o atacante do Galatasaray é um dos melhores centroavantes da atualidade. Ele marcou oito vezes nas Eliminatórias, mas o restante do elenco não acompanhou o seu nível. Jogadores como Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi ficaram devendo e terão muito a refletir.

    O cenário poderia ter sido diferente se Osimhen não tivesse perdido três partidas por lesão, mas a Nigéria se tornou excessivamente dependente do ex-atacante do Napoli. Ele chegará aos 30 anos na próxima Copa, o que significa que seus melhores anos terão passado sem que o mundo o visse no auge em um Mundial.

  • Bolivia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexis Sánchez (Chile)

    Alexis Sánchez construiu uma carreira brilhante, com passagens de destaque por Barcelona, Arsenal e Inter de Milão, além de boas atuações na Copa do Mundo de 2014 com a seleção chilena. Hoje, aos 36 anos, ele não terá outra chance de atuar nesse palco.

    O Chile ficou muito perto de se classificar para as Copas de 2018 e 2022, mas desta vez esteve longe disso. Terminou na lanterna das Eliminatórias da Conmebol, com apenas 11 pontos em 18 rodadas. Uma séria lesão na panturrilha tirou Sánchez dos oito primeiros jogos, e ele acabou ficando fora da convocação após Nicolás Córdova assumir o comando em setembro.

    Ele chegou a atuar na derrota por 1 a 0 para a Argentina e no revés por 2 a 0 diante da Bolívia, mas esteve muito distante do jogador que já foi. Sánchez não anunciou aposentadoria pela seleção, embora o Chile esteja iniciando um novo ciclo sem seu grande ídolo recente, para o bem ou para o mal.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SLOAFP

    Benjamin Sesko (Eslovênia)

    Benjamin Sesko vive o momento mais difícil do início da sua carreira. Aos 22 anos, não conseguiu engrenar no Manchester United desde que deixou o RB Leipzig no meio do ano e também não encontrou alívio quando atuou pela seleção da Eslovênia.

    Sesko atuou os 90 minutos nas quatro primeiras partidas das Eliminatórias, mas não marcou nem deu assistência, enquanto a equipe somou apenas três pontos dos 12 possíveis. Depois, sofreu uma lesão no joelho que o deixou no banco de reservas na derrota por 2 a 0 para Kosovo, em novembro, resultado que eliminou as últimas chances da Eslovênia de chegar à Copa.

    A seleção não disputa um Mundial desde 2010 e não parece perto de encerrar esse jejum. Tirando Sesko, falta qualidade no elenco, e apenas o goleiro Jan Oblak atua em nível realmente mundial. Sesko joga muito, mas não faz milagres. Sem receber boas bolas, tanto ele quanto a própria Eslovênia continuarão estagnados por um bom tempo.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HONAFP

    Keylor Navas (Costa Rica)

    Quando Keylor Navas saiu da aposentadoria da seleção em maio de 2025, fez isso pensando em disputar sua quarta Copa do Mundo. O goleiro tricampeão da Champions League, hoje com 38 anos e no Pumas do México, voltou imediatamente à braçadeira de capitão na tentativa de aproveitar o fato de que Estados Unidos, Canadá e México já estavam classificados como anfitriões.

    Navas sofreu apenas seis gols em seis jogos das Eliminatórias, mas a falta de poder ofensivo custou caro. A Costa Rica venceu somente uma partida e terminou em terceiro lugar do Grupo C, atrás de Honduras e da líder Haiti. Assim, pela segunda vez neste século, a seleção costarriquenha ficará fora do Mundial.

  • Serhou Guirassy Guinea 2024Getty Images

    Serhou Guirassy (Guiné)

    Poucos atacantes foram tão produtivos quanto Serhou Guirassy nos últimos anos. Desde o início da temporada 2023/24, o centroavante do Borussia Dortmund marcou 75 gols por clubes e terminou como artilheiro da Champions League na última edição. A expectativa da Guiné era de que essa forma avassaladora se repetisse nas Eliminatórias e enfim levasse o país à sua primeira Copa.

    Mas Guirassy decepcionou de forma retumbante. Marcou apenas uma vez na campanha que terminou com a Guiné em quarto lugar no grupo, atrás de Argélia, Uganda e Moçambique. A seleção venceu só quatro de seus dez jogos, enquanto Guirassy passou praticamente despercebido no ataque.