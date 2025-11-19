Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Dominik Szoboszlai e as principais estrelas que não se classificaram à Copa do Mundo de 2026

O torneio deve marcar a última dança de Lionel Messi, enquanto nomes como Lamine Yamal, Vinicius Júnior, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé tentarão roubar os holofotes do ídolo argentino. Cristiano Ronaldo deve igualar Messi como o único jogador a disputar seis Copas do Mundo, Harry Kane comandará a Inglaterra de Thomas Tuchel e Erling Haaland, finalmente, fará sua estreia no maior palco do futebol por uma Noruega que chega como azarã, mas que teve uma campanha positivamente assustadora nas Eliminatórias europeias.

Várias estrelas ainda lutam pela vaga nas repescagens, mas para alguns, o sonho acabou antes da hora. A fase classificatória deixou várias “vítimas”, incluindo dois gigantes africanos e duas seleções da Europa e da América do Sul que somam nove participações em Copas do Mundo cada.

Sem mais delongas, a GOAL lista os maiores craques que não estarão brilhando na América do Norte no meio do ano que vem...