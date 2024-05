Venda de Rafael Leão pode fazer Milan entrar na disputa por destaque do Corinthians

Italianos veem joia do Corinthians como potencial alternativa futura para a posição; Leão tem futuro indefinido em Milão

O Corinthians ganhou mais um interessado pela contratação do atacante Wesley: o Milan. Segundo apurou a GOAL, o clube italiano discute internamente a contratação do jovem talismã, em meio às especulações de saída do português Rafael Leão, destaque da equipe nas últimas temporadas.

Conforme a GOAL mostrou nesta semana, o Alvinegro recebeu recentemente consultas por Wesley de vários clubes europeus. O clube paulista, porém, tem batido o pé e exige um montante avaliado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 167 milhões) para liberá-lo.