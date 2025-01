Venda de Kobbie Mainoo é impensável no Manchester United - mas "projeto de Cristiano Ronaldo" Alejandro Garnacho não pode ter status de intocável

Jovem volante da seleção inglesa deveria estar com o futuro assegurado no clube, mas o mesmo não se pode dizer de seu colega argentino

De acordo com o The Guardian, o Manchester United está preparado para ouvir qualquer "oferta séria" por cada membro do atual elenco de Rúben Amorim. Os co-proprietários da INEOS adotaram essa postura por causa das rigorosas Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League, que só permitem perdas máximas de £105 milhões em um período de três anos.

O United perdeu £313 milhões antes de impostos nos últimos três anos, mas a temporada 2021/22 representa £150 milhões desse total, o que não será incluído na próxima avaliação do PSR - segundo o The Telegraph. Assim, o clube está confiante em equilibrar as finanças no curto prazo, mas agora há um impulso para um modelo de transferências mais sustentável que garanta que eles evitem a ameaça de deduções de pontos no futuro.

Tudo isso significa que ninguém é mais intocável. Isso inclui até mesmo pratas da casa como Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho, que gerariam um lucro total para o clube se fossem vendidos.

No caso de Mainoo, qualquer venda certamente provocaria uma revolta entre os torcedores do Manchester United. Ele tem sido o único ponto brilhante em um dos períodos mais miseráveis de toda a história do clube. Mas Garnacho perdeu seu status daquele jogador revelado na base muito querido nos últimos meses e precisará fazer mudanças significativas para preservar sua carreira em Old Trafford.