Quando Amad Diallo é bom nesse nível, quem precisa de Marcus Rashford e Alejandro Garnacho? Os vencedores e perdedores da virada épica do Manchester United sobre o Manchester City na Premier League

O brilhante atacante confirmou as ousadas escolhas de seu treinador, enquanto os Red Devils protagonizaram uma virada milagrosa fora de casa

No mês passado, Ruben Amorim declarou que a renovação de contrato de Pep Guardiola com o Manchester City seria "um problema para todos". No entanto, à luz dos acontecimentos recentes, o técnico português parece não ter motivos para se preocupar com seu rival.

Antes do início do clássico, os torcedores do City prestaram uma homenagem especial a Guardiola com um enorme banner que trazia a mensagem "Mais que um técnico". Porém, ao fim de um dramático Manchester derby, foi o nome de Amorim que ecoou pelo Etihad Stadium.

O treinador português chamou a atenção ao deixar Marcus Rashford e Alejandro Garnacho fora da equipe titular, uma decisão ousada que se refletiu no desempenho do time em campo. Nenhum jogador brilhou mais do que Amad Diallo, que praticamente sozinho mudou o rumo do jogo: primeiro, sofreu o pênalti que Bruno Fernandes converteu para empatar; depois, marcou o gol da vitória menos de um minuto depois.

A reviravolta no placar trouxe à memória a virada por 3 a 2 do United sobre o City na era José Mourinho, e até remeteu à histórica final da Champions League de 1999, quando os Red Devils derrotaram o Bayern de Munique nos minutos finais.

O gol de abertura de Josko Gvardiol colocou novamente a defesa do United sob questionamento em jogadas ensaiadas. Ainda assim, a linha defensiva teve um desempenho sólido, com Harry Maguire liderando os esforços para neutralizar Erling Haaland. Há, claro, muito trabalho pela frente para Ruben Amorim, e será interessante observar como Rashford e Garnacho reagirão após terem sido deixados de fora de um dos jogos mais importantes da temporada.

No entanto, neste momento, Amorim não é apenas o técnico do United. Ele é o chefe de Manchester. A GOAL analisa os vencedores e perdedores deste emocionante confronto no Etihad Stadium...