Os vencedores e perdedores da Eurocopa: da juventude de Lamine Yamal ao calvário de Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé

Uma nova estrela nasceu, mas vários grandes nomes decepcionaram no torneio

A Eurocopa 2024 teve seu fim no domingo, com a Espanha derrotando a Inglaterra em Berlim graças a um gol perto do fim de Mikel Oyarzabal. Foi uma vitória totalmente merecida para a Fúria, mas outra derrota devastadora para a seleção inglesa, que ainda espera por um título desde que ganharam a Copa do Mundo em 1966.

Mas como a história lembrará desta Euro? A Espanha pode ter encantado com seu futebol ofensivo, mas uma quantidade consideravelmente alta das principais seleções foi ruim de assistir. Consequentemente, vários dos jogadores mais renomados do mundo fizeram um torneio abaixo do que podem.

A seguir, a GOAL lista os grandes vencedores e perdedores da Euro 2024, que frustrou na maior parte, mas que pelo menos coroou a melhor seleção do torneio...

