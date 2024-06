Os convocados do Uruguai para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

Lista completa de jogadores que o Uruguai levará para a Copa América de 2024

O técnico Marcelo Bielsa divulgou a lista dos 26 convocados do Uruguai para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. Entre os relacionados, o técnico chamou seis jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Sergio Rochet, do Internacional; o atacante Agustín Canobbio, do Athletico; e os flamenguistas Matías Viña, Guillermo Varela, Nicolas de la Cruz e Georgian de Arrascaeta.

O Uruguai disputará sua 46ª Copa América quando desembarcar nos EUA. A seleção sul-americana busca seu 16º troféu, vencendo a concorrência de gigantes como Brasil e Argentina. À medida que a Copa América de 2024 se aproxima, o Uruguai, uma equipe com uma rica história futebolística e uma reputação de produzir talentos de classe mundial, contará com os seus fortes experientes e estrelas que poderão entrar em campo.

A GOAL mostra a lista de jogadores convocados para o torneio.

