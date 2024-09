Qual foi a última vez que o Botafogo teve dois atacantes convocados para a seleção brasileira?

Marca histórica do Alvinegro foi quebrada em convocação de Dorival Júnior para partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias; veja

No dia 27 de setembro, o o técnico Dorival Júnior anunciou sua lista de convocados para as partidas contra Chile e Peru, pelas rodadas 9 e 10 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A primeira partida ocorre em Santiago, no dia 10, enquanto a segunda, no dia 15, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

E a lista marca uma era para o Botafogo, que viu dois atacantes do clube serem convocados pela primeira em muito tempo.

Abaixo, a GOAL te conta um pouco mais dessa história...