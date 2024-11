Tudo sobre a vaquinha da torcida do Corinthians para quitar pagamento da Neo Química Arena

Torcedores organizam vaquinha para ajudar a quitar dívida de R$ 710 milhões com a Caixa, com doações supervisionadas e transparência garantida

A campanha para ajudar o Corinthians a quitar o financiamento da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal já está ativa. Organizada pela Gaviões da Fiel e com o aval do clube e do banco, a iniciativa busca arrecadar o montante necessário para reduzir ou até eliminar a dívida, que hoje soma R$ 710 milhões.

Em apenas duas horas, as contribuições ultrapassaram meio milhão de reais. O site oficial permite aos torcedores acompanhar em tempo real o total arrecadado, garantindo transparência no processo.

A arrecadação terá duração máxima de seis meses, mas será encerrada antes caso o objetivo financeiro seja alcançado. Uma comissão fiscal independente supervisionará a campanha, assegurando que os valores sejam utilizados exclusivamente para o pagamento da dívida, sem risco de bloqueios ou penhoras. Os doadores receberão um certificado e, se autorizarem, terão seus nomes exibidos em um painel especial na arena.