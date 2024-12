Tudo ou nada para Diego Simeone: 'Cholo' busca sua primeira vitória contra o Barcelona fora de casa como treinador

O técnico do Atleti tem 10 derrotas e 7 empates em Barcelona; no sábado, busca vencer pela primeira vez na casa do Barça

Diego Simeone tem poucas contas pendentes no Atlético de Madrid. Provavelmente, a maior delas é dar ao time rojiblanco a sua primeira Champions League da história. O "Cholo" chegou duas vezes à final da competição, mas em ambas as ocasiões foi o Real Madrid que lhe quebrou o sonho continental.

A Champions é o único título que resiste a Simeone como técnico do Atlético, que já sabe o que é ganhar o a Copa, a Supercopa e o Campeonato Espanhol, a Europa League e a Supercopa da Uefa. Mas não é a única conta pendente que o treinador argentino tem.

O Atleti de Simeone venceu dérbis contra o Real Madrid no Vicente Calderón, venceu também no Santiago Bernabéu (até sabe ser campeão nesse campo), eliminou o Barcelona de Messi e o poderoso Bayern Munique na Liga dos Campeões e silenciou estádios míticos como Old Trafford e Anfield.

No entanto, há algo que Simeone ainda não conseguiu fazer desde que chegou ao banco do Atlético de Madrid: vencer no estádio do Barcelona, adversário deste sábado pela rodada 18 de LaLiga. E oportunidades não lhe faltaram...