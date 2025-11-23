+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Tauan Ambrosio

Três vices seguidos: Atlético-MG atinge recorde que ninguém quer ao perder a final da Copa Sul-Americana de 2025 para o Lanús

Depois de perder a Copa do Brasil e a Libertadores em 2024, o Galo caiu nos pênaltis para o time argentino, após empate sem gols na decisão continental

Disputar uma final de campeonato é sempre uma experiência especial no futebol. Além de toda a expectativa pelo sonho do título, a decisão também traz consigo toda uma longa jornada de partidas especiais. O grande problema é que, como se costuma dizer aqui no Brasil, o segundo colocado é o primeiro dos últimos.

Se o sabor de ser campeão é dos mais deliciosos possíveis, a dor de um vice é tão amarga quanto. E nesta degustação esportiva, o torcedor do Galo não aguenta mais fazer cara feia enquanto mastiga o último prato servido pelo destino. O Atlético-MG era amplamente favorito contra o Lanús, na decisão da Copa Sul-Americana de 2025. Tinha elenco, time e individualidades comprovadamente melhores que as da equipe argentina. Mas isso não é garantia absoluta.

O Galo teve inúmeras chances de marcar seu gol no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Mas foi acumulando desperdício em cima de desperdício, do tempo regulamentar à prorrogação e até a disputa de pênaltis. Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçaram seus pênaltis e os atleticanos viram mais uma taça importante escorrer por entre os dedos.

  • Atletico Mineiro v Botafogo: Final - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Os vices de 2024...

    A temporada insossa da equipe mineira tinha na Copa Sul-Americana sua única chance de redenção em 2025. O título poderia ajudar a curar feridas recentes, mas causou o efeito contrário. A derrota para o Botafogo na final da Libertadores, em 2024, perdendo por 3 a 1 mesmo tendo um jogador a mais em toda a partida, ainda dói para torcida e jogadores atleticanos.

    Naquele mesmo 2024, o Galo já havia sido derrotado pelo Flamengo na decisão da Copa do Brasil – em jogo que terminou com cenas de violência dentro da Arena MRV. Ou seja, excluindo torneios estaduais, o Atlético-MG perdeu as últimas três grandes finais que disputou. Sem querer apontar dedos e explorar a dor atleticana... mas esta é uma façanha histórica.

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    A façanha que ninguém deseja

    Algum outro time perdeu tantas finais em sequência? Na Libertadores, existe o exemplo do América de Cali. Os colombianos foram vices em 1985 (Argentinos Juniors campeão), 1986 (River Plate campeão) e 1987 (Peñarol campeão). Sabe aquela conversa que diz que só levanta taça aquele que disputa finais? Pois o América de Cali é a enorme exceção: além dos fracassos consecutivos, os Diablos Rojos jamais conquistaram a Libertadores.

    Mas se considerarmos apenas clubes brasileiros em competições que não sejam estaduais ou regionais, a sequência do Galo não é igualada. Você vai até encontrar exemplos de dois vices consecutivos de algum clube, mas nunca alcançando o terceiro revés. Como diz o ditado, “três é demais”. É muita coisa. Sem chances de títulos para encerrar seu 2025, resta ao Galo juntar os cacos para ser forte e vingador em 2026.

