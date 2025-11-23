Três vices seguidos: Atlético-MG atinge recorde que ninguém quer ao perder a final da Copa Sul-Americana de 2025 para o Lanús

Disputar uma final de campeonato é sempre uma experiência especial no futebol. Além de toda a expectativa pelo sonho do título, a decisão também traz consigo toda uma longa jornada de partidas especiais. O grande problema é que, como se costuma dizer aqui no Brasil, o segundo colocado é o primeiro dos últimos.

Se o sabor de ser campeão é dos mais deliciosos possíveis, a dor de um vice é tão amarga quanto. E nesta degustação esportiva, o torcedor do Galo não aguenta mais fazer cara feia enquanto mastiga o último prato servido pelo destino. O Atlético-MG era amplamente favorito contra o Lanús, na decisão da Copa Sul-Americana de 2025. Tinha elenco, time e individualidades comprovadamente melhores que as da equipe argentina. Mas isso não é garantia absoluta.

O Galo teve inúmeras chances de marcar seu gol no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Mas foi acumulando desperdício em cima de desperdício, do tempo regulamentar à prorrogação e até a disputa de pênaltis. Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçaram seus pênaltis e os atleticanos viram mais uma taça importante escorrer por entre os dedos.