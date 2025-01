Trazer novo goleiro, se livrar de "peso morto" e os seis movimentos que o Chelsea precisa tomar na janela de janeiro

C. Nkunku

Os Blues têm muito a comemorar nesta temporada, mas isso não significa que não haverá trabalho a ser feito quando a janela de transferências abrir

O Chelsea superou todas as expectativas nesta temporada, encontrando-se até mesmo na disputa pelo título. Com a chegada de janeiro, o time não precisa de grandes mudanças, mas a janela de transferências oferece uma oportunidade para ajustes estratégicos que podem manter os Blues no caminho certo na segunda metade da temporada.

Sob o comando de Enzo Maresca, a equipe está bem posicionada para retornar à Champions League. A prioridade deve ser consolidar sua presença no grupo dos quatro primeiros, ao mesmo tempo em que pressiona Arsenal e Liverpool, esperando aproveitar qualquer deslize dos rivais.

Mesmo que janeiro não traga muitas contratações, há um trabalho significativo a ser realizado nos bastidores. Maresca continuará refinando sua equipe, buscando o equilíbrio ideal para alcançar seus objetivos.