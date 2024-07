Os times e títulos do técnico argentino Ramón Díaz

Argentino é o novo técnico do Corinthians, após a demissão de António Oliveira

Ramón Diáz, ídolo histórico do River Plate, é o novo comandante do Corinthians. Suas últimas experiências foram no Vasco da Gama, sendo demitido em abril após resultados inconsistentes no início de Brasileirão, e no Al Hilal, da Arábia Saudita - nesta última, chegou a eliminar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa de 2022, pelo placar de 3 a 2.

Vale lembrar que o argentino chegou a acertar com o Botafogo em 2020, mas, por conta de um problema de saúde, precisou deixar a equipe sem comandá-la à beira do campo - seu filho, Emiliano Díaz, chegou a comandar o Fogão em três partidas.

Dito tudo isso, a GOAL te mostra os times e títulos do experiente técnico argentino...

