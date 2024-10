Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e todos os vencedores da Bola de Ouro até agora

Apesar do recente duopólio de Messi e Cristiano Ronaldo no prêmio Bola de Ouro, houve uma época em que o vencedor mudava a cada ano. E agora com o argentino e o português entrando em uma curva descendente nesta reta final de suas carreiras, parece que a alternância voltou a ditar o que acontece no galardão entregue pela France Football. Sem Messi e Cristiano Ronaldo para a edição de 2024, o único brasileiro entre os indicados é Vinícius Júnior, que é, ao lado de Jude Bellingham e Rodri, o favorito ao prêmio.

A GOAL repassa todos os vencedores do prestigioso prêmio da France Football, desde Stanley Matthews em 1956 até o triunfo de Messi em 2023. Vale destacar que não incluímos aqui as Bolas de Ouro honorárias, que a revista instituiu em 2015 para reconhecer craques como Pelé, Garrincha, Maradona, Kempes e Romário (que em suas melhores temporadas não puderam ser cogitados, uma vez que até 1994 a France Football só considerava jogadores europeus para a premiação).