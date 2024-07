Todos os técnicos do Internacional neste século

Desde Zé Mário, passando por nomes curiosos como Joel Santana e mais, confira todos os treinadores do Colorado de 2001 até hoje

A troca de treinadores é algo bastante comum no futebol brasileiro, e o Internacional não consegue fugir desta realidade nem quando não demite. Após derrota por 2 a 1 para o Juventude, pela Copa do Brasil de 2024, foi Eduardo Coudet quem pediu para sair. Atrás de um novo comandante, o Colorado trouxe Roger Machado para o cargo.

O debate sobre permanência ou demissão de treinadores no futebol brasileiro é extenso. Quando é a hora certa de se demitir um técnico? É um tema difícil, mas não há dúvidas de que há um exagero cultural no número de demissões feitas no Brasil.

Listar todos os técnicos da história de um gigante do futebol brasileiro é uma tarefa extensa, daquelas que valeriam um livro à parte. É mais fácil relembrar todos os comandantes do Internacional de 2001 até o presente momento. E a GOAL lista, abaixo, como foi o trabalho de cada um deles (sem considerar os interinos e desconsiderando títulos como Recopa Gaúcha ou Copa Suruga).

