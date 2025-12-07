+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
GOAL

Todos os gols de Thiago Silva pelo Fluminense

Confira a lista de quantos gols o zagueiro e ídolo do Tricolor fez pelo clube das Laranjeiras

  • O QUE ACONTECEU

    Thiago Silva não é apenas uma referência defensiva por onde passou: o Monstro também aparece bem no ataque em lances de bola aérea, especialmente.

    • Publicidade

  • O CONTEXTO

    O gol que deu a vitória sobre o Bahia, pelo Brasileirão de 2025, foi apenas o quarto gol de Thiago Silva em 2025, e o quinto desde seu retorno às Laranjeiras, em 2024.

  • VOCÊ SABIA?

    No total, Thiago marcou 19 gols com a camisa do Fluminense. A lista é a seguinte:

    • Vs Bahia (Brasileirão 2025)
    • Vs Juventude (Brasileirão 2025)
    • Vs Bahia (Copa do Brasil 2025)
    • Vs Vasco (Carioca 2025)
    • Vs Grêmio (Libertadores 2024)
    • Vs Vitória (Brasileirão 2008)
    • Vs Boca Júniors (Libertadores 2008)
    • Vs Vasco (Carioca 2008)
    • Vs Libertad (Libertadores 2008)
    • Vs Friburguense (Carioca 2008)
    • Vs Duque de Caxias (Carioca 2008)
    • Vs Goiás (Brasileirão 2007)
    • Vs Internacional (Brasileirão 2007)
    • Vs Grêmio (Brasileirão 2007)
    • Vs Athletico-PR (Brasileirão 2007)
    • Vs Brasiliense (Copa do Brasil 2007)
    • Vs Athletico-PR (Copa do Brasil 2007)
    • Vs Boa Vista (Carioca 2007)
    • Vs Desportiva-AC (Copa do Brasil 2007)
Copa do Brasil
Vasco crest
Vasco
VAS
Fluminense crest
Fluminense
FLU