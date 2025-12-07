Getty Images Sport
Todos os gols de Thiago Silva pelo Fluminense
O QUE ACONTECEU
Thiago Silva não é apenas uma referência defensiva por onde passou: o Monstro também aparece bem no ataque em lances de bola aérea, especialmente.
O CONTEXTO
O gol que deu a vitória sobre o Bahia, pelo Brasileirão de 2025, foi apenas o quarto gol de Thiago Silva em 2025, e o quinto desde seu retorno às Laranjeiras, em 2024.
VOCÊ SABIA?
No total, Thiago marcou 19 gols com a camisa do Fluminense. A lista é a seguinte:
- Vs Bahia (Brasileirão 2025)
- Vs Juventude (Brasileirão 2025)
- Vs Bahia (Copa do Brasil 2025)
- Vs Vasco (Carioca 2025)
- Vs Grêmio (Libertadores 2024)
- Vs Vitória (Brasileirão 2008)
- Vs Boca Júniors (Libertadores 2008)
- Vs Vasco (Carioca 2008)
- Vs Libertad (Libertadores 2008)
- Vs Friburguense (Carioca 2008)
- Vs Duque de Caxias (Carioca 2008)
- Vs Goiás (Brasileirão 2007)
- Vs Internacional (Brasileirão 2007)
- Vs Grêmio (Brasileirão 2007)
- Vs Athletico-PR (Brasileirão 2007)
- Vs Brasiliense (Copa do Brasil 2007)
- Vs Athletico-PR (Copa do Brasil 2007)
- Vs Boa Vista (Carioca 2007)
- Vs Desportiva-AC (Copa do Brasil 2007)
