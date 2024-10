Todas as finais e duelos em mata-mata entre Flamengo x Atlético-MG

Clubes voltam a se enfrentar em final inédita pela Copa do Brasil 2024; confira o retrospecto em jogos decisivos

A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG vem crescendo e ganhando destaque no cenário do futebol nacional. Os dois clubes se encontram novamente em uma final inédita pela Copa do Brasil, trazendo à tona um histórico de confrontos decisivos e inesquecíveis. Até hoje,as equipes já disputaram duas finais nacionais, com um título para cada lado: o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro de 1980 após vencer o Galo no Maracanã, enquanto o Atlético conquistou a Supercopa do Brasil em 2022, após uma vitória nos pênaltis. Na Copa do Brasil, os duelos também são marcantes, com seis confrontos em fases eliminatórias, dos quais o Rubro-Negro levou a melhor em duas ocasiões e o Atlético em uma.

Abaixo, a GOAL lista todas as finais e confrontos eliminatórios entre Flamengo e Atlético-MG